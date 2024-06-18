PPA получил несколько петиций с просьбой открыть Нарвский погранпункт ночью. Что ответил департамент?

В Департамент полиции и погранохраны поступило несколько писем с текстом „петиции“.

Как пишет пользователь социальной сети фейсбук Павел Ефимов, текст у петиции такой: „Уважаемые сотрудники Пограничного департамента города Нарва, в связи с наступлением летнего сезона отпусков и значительным увеличением потока людей, обращаемся к Вам с просьбой рассмотреть возможность расширения часов работы пограничного пункта пропуска и организации его работы в ночное время. На данный момент сложилась критическая ситуация с невыносимыми очередями на границе, что доставляет значительные неудобства гражданам и негативно сказывается на их планах. Многие люди вынуждены проводить долгие часы в ожидании, что особенно тяжело в условиях летней жары и общего увеличения трафика людей“.

В РРА на это ответили, что решение закрыть на ночь пограничный пункт приняло правительство Эстонии. „Точно также правительство устанавливает в своем распоряжении ограничения и возможности для пересечения границы, а пограничный пункт выполняет эти распоряжения“, - прокомментировали сотрудники РРА.

По словам руководителя Нарвского погранпункта Марека Лийва, пограничный пункт в любом случае закрывается в 23:00 каждый день, количество людей на мосту на это никак не влияет. Он добавил, что 1 мая на мосту были установлены ворота, которые сотрудники пограничной службы закрывают на ночь, чтобы предотвратить движение людей в ночное время, когда Нарвский пограничный пункт закрыт“.

В среднем, по статистике РРА, в день происходит 3100 пересечений границы. После того, как закрылись погранпункты в Финляндии, часть потока путешественников, пересекающих границу в Нарве, стали составлять финны.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.