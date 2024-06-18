Таллинн наградил чемпиона Европы Йоханнеса Эрма и его тренера

„Таллиннец Йоханнес Эрм завоевал на чемпионате Европы в Риме золотую медаль в десятиборье, чего мы ждали почти 26 лет. Убедительная победа! – сказала вице-мэр Мадле Липпус, вручая премию. – Таллинн считает важным благодарить и чествовать наших спортсменов, отличившихся на международных титульных соревнованиях. Блестящим титулам предшествует огромная и непрерывная работа, однако такой результат доказывает, что усилия приводят к цели, и это вдохновляет наших молодых спортсменов. Я благодарю Йоханнеса Эрма и его тренера Хольгера Пеэля, чьими достижениями может гордиться вся Эстония“.

На состоявшемся 11 июня в Риме чемпионате Европы по легкой атлетике Йоханнес Эрм завоевал золото в десятиборье. Йоханнес Эрм награжден 4000 евро, его тренер Хольгер Пеэль – 2000 евро. Премии чемпиону Европы и его тренеру вручили 18 июня на пресс-конференции Таллиннской горуправы.

Таллинн отмечает высокие спортивные достижения таллиннских спортсменов и их тренеров на Олимпийских играх, чемпионатах мира, чемпионатах Европы и Европейских играх. Более подробная информация (на эстонском языке) о вручении премий приведена здесь.

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