„Флоре“ не повезло с жеребьевкой первого квалификационного раунда Лиги чемпионов

Жеребьевку для чемпиона Эстонии можно считать неудачной, так как среди других команд „Флоре“ мог достаться „Ларн“ (Северная Ирландия), „Паневежис“ (Литва), „Викингур Рейкьявик“ (Исландия), „Дифферданж“ (Люксембург).

Помимо чемпионского трофея, завоеванного месяц назад, в копилке „Целе“ есть и чемпионский титул сезона 2019/20. В сезоне 2022/23 они заняли второе место в высшем дивизионе чемпионата Словении по футболу, а летом 2023 года вышли в плей-офф отборочного турнира Лиги конференций, где потерпели поражение от тель-авивского „Маккаби“ (Израиль).

Первый матч „Флора“ проведет дома, второй - на выезде. Первый матч состоится 9 или 10 июля, а ответный - 16 или 17 июля.

Команда полузащитника сборной Эстонии Маркуса Поома „Шэмрок Роверс“ (Ирландия) встретится с „Рейкьявиком Викингуром“ в первом отборочном раунде Лиги чемпионов.

Сегодня в 17:00 состоится жеребьевка первого отборочного раунда Лиги конференции. Из эстонских клубов своих соперников узнают „Левадия“, „Калев“ и городская команда „Пайде“.

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