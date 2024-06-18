МНЕНИЕ | Георг Вилленберг: „Избиратель голосует за социал-демократов, а получает губительную политику Партии реформ“

Предвыборная кампания началась!

Для начала, поздравляю всех читателей! Не успели закончиться выборы в Европарламент, во время которых реклама всех партий (особенно Isamaa) была на каждом углу, как нас снова погружают в политическую пропаганду. До местных выборов 2025 года ещё остаётся больше года, а социал-демократы уже начали свою предвыборную кампанию. Уважаемый автор статьи призывает голосовать за соцдемов, даже не пытаясь показаться ненавязчивым. Конечно, бороться за свою партию - дело благое. Непонятно только, зачем в конце своей статьи Герассименко решил помимо своей партии прорекламировать ещё и Партию реформ. Хотя, чему тут удивляться? В последнее время эти две партии прекрасно находят общий язык и частенько заявляют о взаимной симпатии.

Соцдем пишет о том, что более справедливое и солидарное государство - в интересах большинства русско- и эстоноязычных жителей. С этим невозможно не согласиться, однако затем автор заявляет, что русскоязычным жителям Эстонии нужно поддерживать именно соцдемов. В отличие от центристов, они якобы могут что-то сделать на государственном уровне и способны повлиять на эстонскую политику. Давайте же посмотрим, чего Социал-демократическая партия добилась за год нахождения в правительстве. И являются ли их „достижения“ справедливыми и солидарными.

Справедливость и солидарность по-социал-демократически

Одним из самых первых решений правительства, в которое вошли и соцдемы, стало сокращение пособий для многодетных семей. Семьи, в которых воспитывается от трёх до шести детей, стали получать 450 евро в месяц вместо 650. Пособия для семей с семью и более детьми стали также меньше на 200 евро в месяц - 650 евро вместо 850. Получавшие и так не самые большие деньги многодетные семьи стали получать ещё меньше. Справедливо ли это? Солидарно?