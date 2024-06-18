МНЕНИЕ | Георг Вилленберг: „Избиратель голосует за социал-демократов, а получает губительную политику Партии реформ“(4)
Несколько дней назад вышла статья члена Социал-демократической партии Марка Герассименко о Центристской партии. В ней он утверждает, что центристы становятся исключительно „русской“ партией, из-за чего теряют своё влияние на государственную политику. В конце статьи автор призывает русскоязычных жителей Эстонии поддерживать социал-демократов, ведь они якобы могут воздействовать на эстонскую политику таким образом, что жизнь русскоязычных людей станет лучше.
Предвыборная кампания началась!
Для начала, поздравляю всех читателей! Не успели закончиться выборы в Европарламент, во время которых реклама всех партий (особенно Isamaa) была на каждом углу, как нас снова погружают в политическую пропаганду. До местных выборов 2025 года ещё остаётся больше года, а социал-демократы уже начали свою предвыборную кампанию. Уважаемый автор статьи призывает голосовать за соцдемов, даже не пытаясь показаться ненавязчивым. Конечно, бороться за свою партию - дело благое. Непонятно только, зачем в конце своей статьи Герассименко решил помимо своей партии прорекламировать ещё и Партию реформ. Хотя, чему тут удивляться? В последнее время эти две партии прекрасно находят общий язык и частенько заявляют о взаимной симпатии.
Соцдем пишет о том, что более справедливое и солидарное государство - в интересах большинства русско- и эстоноязычных жителей. С этим невозможно не согласиться, однако затем автор заявляет, что русскоязычным жителям Эстонии нужно поддерживать именно соцдемов. В отличие от центристов, они якобы могут что-то сделать на государственном уровне и способны повлиять на эстонскую политику. Давайте же посмотрим, чего Социал-демократическая партия добилась за год нахождения в правительстве. И являются ли их „достижения“ справедливыми и солидарными.
Справедливость и солидарность по-социал-демократически
Одним из самых первых решений правительства, в которое вошли и соцдемы, стало сокращение пособий для многодетных семей. Семьи, в которых воспитывается от трёх до шести детей, стали получать 450 евро в месяц вместо 650. Пособия для семей с семью и более детьми стали также меньше на 200 евро в месяц - 650 евро вместо 850. Получавшие и так не самые большие деньги многодетные семьи стали получать ещё меньше. Справедливо ли это? Солидарно?
Социал-демократическая партия принимает активное участие в повышении налогов и способствует обнищанию населения. За время нахождения соцдемов в коалиции были подняты подоходный налог и налог с оборота. Правительство соцдемов выдумало автоналог и налог на сахар, собирается обложить налогом среднюю пенсию (вместо обещанного увеличения пенсий до 1200 евро) и повысить госпошлины. Все эти изменения больнее всего бьют именно по наименее защищённым слоям населения, ухудшают экономическое состояние государства и формируют неравенство в обществе. Может, это по мнению социал-демократов справедливо и солидарно?
Под руководством министра регионального развития соцдема Мадиса Калласа стал платным уездный общественный транспорт. Благодаря решениям соцдемов, люди будут больше платить за передвижение как на общественном транспорте, так и на автомобилях. Тоже справедливо и солидарно?
В своей статье социал-демократ хвастается некоторыми достижениями своей партии в правительстве. Однако, он очень тактично умолчал о некоторых важнейших обещаниях партии, которыми СДПЭ решила пренебречь. Например, соцдемы позволили коалиционным партнёрам добавить в договор пункт об изъятии права голоса неграждан на местных выборах. Более того, они дали это сделать не только на государственном уровне, но и в Таллиннский коалиции. Кстати, о ситуации в Таллинне…
Автор статьи постоянно говорит о том, что социал-демократы стоят за справедливость и солидарность, поэтому и являются лучшим выбором для русскоязычных жителей страны. Однако, получив место мэра Таллинна, соцдемы первым же делом начали проводить политику, абсолютно не соответствующую интересам русскоязычного жителя столицы. Под руководством соцдемов было закрыто целевое учреждение „Таллиннский русский лицей“, которое оказывало помощь учащимся в изучении многих предметов, в том числе и эстонского языка. И оказывалась эта помощь в первую очередь семьям, которые не могли нанять репетитора для занятия с ребёнком.
Собираются переименовать Центр русской культуры в Центр национальных меньшинств. Кроме того, соцдемы и коалиционные партнёры закрыли газету „Столица“ - одно из главных средств получения информации для русскоязычного жителя Таллинна, а также газеты районных управ на русском языке. Является ли это справедливым и солидарным? Очевидно, что нет. В свою очередь, избиратель всё видит и уже успел дать свою оценку работе новой мэрии. Евгений Осиновский получил всего 990 голосов на выборах в Европарламент. Для сравнения, бывший мэр Таллинна и председатель „никому не нужной“ Центристской партии Кылварт набрал 27565 голосов. Почти в 28 раз больше.
И ты, Брут!
Герассименко пытается представить центристов абсолютно беспомощной и теряющей влияние партией, ведь центристы даже потеряли власть в столице. Крайне циничное замечание от представителя партии, которая в 2021 году слёзно просилась в одну коалицию к центристам, а спустя несколько лет предаёт своих партнёров, собственноручно разрушив отменно работающую коалицию с центристами. И причина кроется далеко не в том, что центристы якобы стали „русской“ партией. На самом деле, соцдемы предали центристов из-за того, что почувствовали возможность получить столь желанное место мэра. Ради данной цели социал-демократы были готовы на самые грязные методы политической борьбы, что тоже является, мягко говоря, несправедливым.
Герассименко пишет, что русскоязычный житель проигрывает, голосуя за Центристскую партию. Она не находится у власти, и поэтому не может влиять на государственную политику. Однако, я считаю, что гораздо больше проигрывает избиратель, который голосует за социальное равенство и справедливость, а получает повышение налогов и сокращение пособий. Голосует за партию, которая обещает отстаивать свою точку зрения, а в итоге становится марионеткой другой, доминирующей в коалиции партии. Голосует за идеи социал-демократов, а получает губительную политику Партии реформ. Голосует за партию, которая даже когда появляется возможность поддержать полезный для общества законопроект, как, например, предложение центристов о налоге на сверхприбыль банков, то голосует против. Именно поэтому избиратель должен судить о политической партии не по словам и обещаниям, а по поступкам. Уж лучше стоять за свои принципы и остаться в оппозиции, чем предать своего избирателя, находясь у власти.
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