СЕГОДНЯ | Чемпионат Европы — 2024: Роналду и компания сыграют с Чехией

Португалия, ставшая чемпионом Европы в 2016 году, обеспечила себе прямую квалификацию на чемпионат Европы как победитель группы J. За ними последовала Словакия.

39-летний Криштиану Роналду, играющий в Саудовской Аравии, войдет в историю турнира в Германии, став первым футболистом в истории, сыгравшим в шестом чемпионате Европы. Он уже дважды забивал на чемпионате Европы в матчах против Чехии — в 2008 и 2012 годах.

В преддверии турнира главный вопрос заключается в том, какая роль отводится универсальному Роналду при Роберто Мартинесе. Хотя он выходил в стартовом составе в девяти из десяти матчей отборочной кампании (одна игра была пропущена из-за дисквалификации), многие зарубежные футбольные эксперты считают, что сейчас он не является на 100% игроком стартового состава.

Чехия квалифицировалась на чемпионат Европы, заняв второе место в отборочной группе, уступив только Албании.

В то время как Португалия в своем последнем контрольном матче обыграла Ирландию со счетом 3:0, Чехия обыграла Северную Македонию со счетом 2:1.

Турнирная таблица:

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