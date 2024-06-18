Чемпионат Европы — 2024: Турция и Грузия устроили настоящий триллер

Турецкая сборная с первых минут завладела инициативой и уже на 12-й минут могла выйти вперед. Бардакджи пробил головой, но мяч пролетел рядом со штангой. Через минуту Айхан попал в штангу. Грузинские футболисты не стали отсиживаться в обороне и тут же ответили опасной контратакой. На 25-й минуте Мюльдюр отправил мяч в ближнюю девятку. Спустя пять минут Грузия забила свой первый исторический гол на турнире. Микаутадзе в касание переправил мяч в ближний угол.

На 65-й минуте Гюлер пробил с дальней дистанции, и мяч залетел точно в дальнюю девятку. Спустя пару минут Кочорашвили попал в перекладину. На последних минутах счет мог стать равным. Мяч сначала попал в штангу, а потом турки заблокировали удар Давиташвили. Далее Актюркоглу забивал третий мяч в пустые ворота Грузии, так как Мамардашвили прибежал в чужую штрафную площадь во время углового.

До матча:

Грузины выступали в отборочном этапе чемпионата Европы в группе А, где играли с Испанией, Шотландией, Норвегией и Кипром. Две победы над аутсайдерами группы Кипром и ничьи с Норвегией и Шотландией позволили Грузии занять в группе четвертое место.

Однако отобраться на Евро-2024 получилось благодаря позапрошлогодней победе в дивизионе С Лиги Наций, которая вывела их в плей-офф. Грузины сначала выбили Люксембург – 2:0, а потом в серии послематчевых пенальти обыграли Грецию – 0:0 (4:2 после пенальти). Грузия, которую тренирует француз Вилли Саньоль, дебютант чемпионата Европы.

Главная звезда сборной - полузащитник Хвича Кварацхелия (23 года). Уроженец Тбилиси, он добился известности на европейской арене в составе итальянского клуба „Наполи“, которому в позапрошлом сезоне помог стать чемпионом Италии после более чем 30-летнего перерыва.

Турция квалифицировалась на чемпионат Европы, выиграв отборочный турнир в группе D. Туркам удалось обыграть, в частности, Хорватию и Уэльс.