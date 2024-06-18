СЕГОДНЯ | Чемпионат Европы — 2024: дебютант турнира - Грузия сыграет с Турцией

Грузины выступали в отборочном этапе чемпионата Европы в группе А, где играли с Испанией, Шотландией, Норвегией и Кипром. Две победы над аутсайдерами группы Кипром и ничьи с Норвегией и Шотландией позволили Грузии занять в группе четвертое место.

Однако отобраться на Евро-2024 получилось благодаря позапрошлогодней победе в дивизионе С Лиги Наций, которая вывела их в плей-офф. Грузины сначала выбили Люксембург – 2:0, а потом в серии послематчевых пенальти обыграли Грецию – 0:0 (4:2 после пенальти). Грузия, которую тренирует француз Вилли Саньоль, дебютант чемпионата Европы.

Главная звезда сборной - полузащитник Хвича Кварацхелия (23 года). Уроженец Тбилиси, он добился известности на европейской арене в составе итальянского клуба „Наполи“, которому в позапрошлом сезоне помог стать чемпионом Италии после более чем 30-летнего перерыва.

Турция квалифицировалась на чемпионат Европы, выиграв отборочный турнир в группе D. Туркам удалось обыграть, в частности, Хорватию и Уэльс.

Однако в последнее время турки находятся не в лучшей форме, и в преддверии чемпионата Европы команда Винченцо Монтеллы не выигрывает уже пять матчей подряд. В последнем контрольном матче они проиграли Польше со счетом 1:2, а затем сыграли вничью 0:0 с Италией.

Козырь турок - полузащитник миланского „Интера“ Хакан Чалханоглу, забивший в прошлом сезоне 13 голов в чемпионате Италии.

Турнирная таблица:

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