Эстонские пилоты приняли участие в Кубке Вильнюса по парящему полету на параплане

В соревнованиях по парящему полёту участники на безмоторных парапланах используют восходящие потоки воздуха для набора высоты и перелёта по заданному маршруту. Парящие полёты в балтийских странах сложны тем, что они происходят над равниной. По сравнению с парящими полётами в горах, на равнине пилоту труднее найти восходящие потоки и оставаться в воздухе.

На соревнованиях в Литве в первый день длина маршрута составила 47.7 км. Лидером гонки стал пилот из Литвы Рамунас Русецкас (Ramunas Ruseckas), оказавшийся на финише через 1 час 8 минут и 27 секунд после начала гонки. Дистанцию второго дня, 39 км, быстрее всех преодолел литовец Антанас Чернецкис (Antanas Černeckis) за 48 минут 47 секунд. Он же стал победителем в общем зачёте соревнований.

Среди эстонских пилотов лучшего результата по итогам обоих дней соревнований добился Максим Десятков (Maxim Desyatkov), занявший второе место в категории парапланов EN-B и 17-е - в общем зачёте.

Лучший результат у женщин эстонской команды показала Кая Кала (Kaia Kala), занявшая шестое место в категории EN-B и 24-е место в общем зачёте. Для другой эстонской пилотессы, Ирады Зайцевой (Irada Zaitseva), Кубок Вильнюса стал её первыми соревнованиями. За два дня соревнований Ирада выполнила четыре подъёма, преодолела 43 километра и провела в воздухе 1 час и 47 минут.

На сегодняшний день в параглайдинге доминируют мужчины. Эстонская команда в этот раз стала хорошим примером по гендернему составу: две женщины и три мужчины.

Поздравляем эстонских пилотов с участием в соревнованиях и желаем успеха в будущем.

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