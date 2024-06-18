СВОДКА ЗА СУТКИ | Одна смерть, 23 алководителя и один воздушный шарик

Вчера в 05:06 в Харьюмаа волости Ляэне-Харью на 4-м километре дороги Ниитвялья-Кулна произошло дорожно-транспортное происшествие, где, по предварительным данным, автомобиль Volkswagen, которым управлял 27-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, свернул с дороги на повороте и перекатился через крышу. Водитель был доставлен в больницу. Точные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и степень опьянения водителя выясняются.

В 08:55 в Таллинне на улице Кивила, 22 произошло дорожно-транспортное происшествие, где, по предварительным данным, автомобиль Volvo XC 70, которым управлял 51-летний мужчина, врезался сзади в Volkswagen Golf, которым управлял 37-летний мужчина. Водитель Volkswagen и 7-летний ребенок, находившийся в автомобиле, доставлены в больницу.

В 12:23 на Тилгу теэ, 28 в Харьюмаа произошло дорожно-транспортное происшествие, где 46-летняя женщина, ехавшая на велосипеде, развернулась на дороге и упала из-за рыхлого гравия. Велосипедистку доставили в больницу.

В 12:37 на Таммсааре теэ в Таллинне произошло дорожно-транспортное происшествие, где 44-летний мужчина, ехавший на велосипеде, обогнал человека с воздушным шаром, воздушный шарик перекрыл обзор велосипедисту, и велосипедист упал. Мужчину доставили в больницу.

В 13:04 произошло дорожно-транспортное происшествие в поселке Кохила, Рапламаа, где автомобиль Mercedes-Benz, которым управлял 68-летний мужчина, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Hyundai, за рулем которой была 48-летняя женщина. Оба водителя были доставлены в больницу.

В 18:28 в Таллинне на Театральной площади 1 произошло дорожно-транспортное происшествие, где, по предварительным данным, автомобиль Seat Leon, которым управлял 62-летний мужчина, на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на 78-летнюю женщину. Пешехода доставили в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.