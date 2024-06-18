СВОДКА ЗА СУТКИ | Одна смерть, 23 алководителя и один воздушный шарик(2)
В понедельник, 17 июня, произошло 8 дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием велосипедистов. 23 водителя с признаками алкогольного или наркотического опьянения были отстранены от управления транспортными средствами.
Вчера в 05:06 в Харьюмаа волости Ляэне-Харью на 4-м километре дороги Ниитвялья-Кулна произошло дорожно-транспортное происшествие, где, по предварительным данным, автомобиль Volkswagen, которым управлял 27-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, свернул с дороги на повороте и перекатился через крышу. Водитель был доставлен в больницу. Точные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и степень опьянения водителя выясняются.
В 08:55 в Таллинне на улице Кивила, 22 произошло дорожно-транспортное происшествие, где, по предварительным данным, автомобиль Volvo XC 70, которым управлял 51-летний мужчина, врезался сзади в Volkswagen Golf, которым управлял 37-летний мужчина. Водитель Volkswagen и 7-летний ребенок, находившийся в автомобиле, доставлены в больницу.
В 12:23 на Тилгу теэ, 28 в Харьюмаа произошло дорожно-транспортное происшествие, где 46-летняя женщина, ехавшая на велосипеде, развернулась на дороге и упала из-за рыхлого гравия. Велосипедистку доставили в больницу.
В 12:37 на Таммсааре теэ в Таллинне произошло дорожно-транспортное происшествие, где 44-летний мужчина, ехавший на велосипеде, обогнал человека с воздушным шаром, воздушный шарик перекрыл обзор велосипедисту, и велосипедист упал. Мужчину доставили в больницу.
В 13:04 произошло дорожно-транспортное происшествие в поселке Кохила, Рапламаа, где автомобиль Mercedes-Benz, которым управлял 68-летний мужчина, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Hyundai, за рулем которой была 48-летняя женщина. Оба водителя были доставлены в больницу.
В 18:28 в Таллинне на Театральной площади 1 произошло дорожно-транспортное происшествие, где, по предварительным данным, автомобиль Seat Leon, которым управлял 62-летний мужчина, на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на 78-летнюю женщину. Пешехода доставили в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.
Около 19:38 на перекрёстке улиц Выру и Эха в Тарту произошло дорожно-транспортное происшествие, где неопознанный автомобиль красного цвета ждал возможности повернуть налево с улицы Выру на улицу Эха и не заметил мотоцикл Suzuki 90IC, которым управлял 18-летний мужчина, автомобиль стал поворачивать и сбил мотоциклиста. Мотоциклиста доставили в больницу. Более подробная информация уточняется.
В 19:27 в волости Раэ в Харьюмаа на 16-м километре дороги Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа произошло дорожно-транспортное происшествие, где, по предварительным данным, автомобиль Tesla, которым управляла 37-летняя женщина, врезался сзади в прицеп грузовика. От полученных травм водитель автомобиля Tesla скончалась на месте.
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