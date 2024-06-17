Новости Эстонии
17.06.2024, 18:00

ВИДЕО | Ханно Певкур о финансировании закупки боеприпасов: можно быстро взять кредит и для его погашения ввести налог

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На сегодняшней встрече с парламентской комиссией по гособороне и политики, и чиновники были единодушны: для поиска решения по финансированию закупок боеприпасов нужно начать широкие межпартийные дебаты. Министр обороны Ханно Певкур видит в качестве хорошего решения взятие кредита и введение так называемого „налога на гособорону“.

Министр обороны детально представил сегодня комиссии Рийгикогу по гособороне проблематику по ситуации с боеприпасами. Участники встречи были единодушны в том, что в сферу гособороны нужно добавить денег, но большой ясности в том, как это сделать, сегодня не появилось.

„На налоговые дебаты мы сегодня не вышли, - сказал Певкур журналистам, давая интервью после встречи. - Это не только решение в сфере обороны. Поскольку сумма такая большая, то здесь также нужен взгляд и мнение финансистов“.

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