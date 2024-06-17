ВИДЕО | Ханно Певкур о финансировании закупки боеприпасов: можно быстро взять кредит и для его погашения ввести налог

Министр обороны детально представил сегодня комиссии Рийгикогу по гособороне проблематику по ситуации с боеприпасами. Участники встречи были единодушны в том, что в сферу гособороны нужно добавить денег, но большой ясности в том, как это сделать, сегодня не появилось.