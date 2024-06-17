17.06.2024, 18:00
ВИДЕО | Ханно Певкур о финансировании закупки боеприпасов: можно быстро взять кредит и для его погашения ввести налог(78)
На сегодняшней встрече с парламентской комиссией по гособороне и политики, и чиновники были единодушны: для поиска решения по финансированию закупок боеприпасов нужно начать широкие межпартийные дебаты. Министр обороны Ханно Певкур видит в качестве хорошего решения взятие кредита и введение так называемого „налога на гособорону“.
Министр обороны детально представил сегодня комиссии Рийгикогу по гособороне проблематику по ситуации с боеприпасами. Участники встречи были единодушны в том, что в сферу гособороны нужно добавить денег, но большой ясности в том, как это сделать, сегодня не появилось.
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