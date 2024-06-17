Гражданина Эстонии будут судить за убийство литовского бойца ММА

Досудебное расследование было начато после покушения на убийство Г.З. в ночь на 22 июля 2016 года. Пострадавший был застрелен из огнестрельного оружия с глушителем, но выжил благодаря немедленной помощи сотрудников скорой медицинской помощи, пишет Rus.delfi.lv.

21 декабря того же года возле своего дома в Каунасе выстрелами из автоматического огнестрельного оружия был убит известный спортсмен-единоборец Моркявичюс.

В ходе расследования обоих этих преступлений возникло подозрение, что стрелявшим в обоих случаях может быть неоднократно судимый гражданин Эстонии Имре Аракас.

Представитель Каунасского окружного суда Милда Криже сообщила BNS, что Аракас находится под стражей до 4 июля.

Известный европейским правоохранительным органам Имре Аракас был арестован в Ирландии в 2017 году, когда готовился к убийству известного представителя ирландского криминального мира.

В декабре 2018 года ирландский суд признал его виновным и приговорил к шести годам тюремного заключения. После отбытия наказания в Ирландии в январе прошлого года он был передан литовским правоохранительным органам для уголовного преследования за преступления, совершенные в Литве.

По данным прокуратуры, после допросов и ознакомления с данными следствия Аракас признал свою вину по обоим инкриминируемым ему преступлениям. В Эстонии он был осужден пять раз.

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