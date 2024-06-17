СЕЙЧАС | Чемпионат Европы — 2024: первый автогол на турнира. Франция выигрывает у Австрии (1:0)

Франция немного активнее выглядит в первом тайме, что принесло свои плоды. На 38-й минуте Мбаппе сделал прострел, и мяч от головы австрийского защитника Вебера влетел в собственные ворота.

До матча:

Австрия, игравшая в одной отборочной группе с Эстонией, заняла с шестью победами, одной ничьей и одним поражением второе место вслед за Бельгией и опередила Швецию в борьбе за выход на чемпионат Европы. Австрийцы, которые на последнем чемпионате Европы уступили в 1/8 финала Италии, этим летом выглядят не слишком радужно, поскольку их ключевой игрок Давид Алаба пропустит турнир из-за травмы.

Капитанская повязка досталась Марселю Забитцеру („Боруссия“ Дортмунд), который также стал лучшим бомбардиром отборочного этапа с четырьмя голами. Положительным моментом является то, что подопечные Ральфа Рангника не проигрывали в семи последних матчах.

Французы, выигравшие семь и сыгравшие вничью один из восьми своих матчей в отборочном цикле, считаются одними из фаворитов турнира. Это вполне логично, ведь они играли в финале трех из четырех последних крупных турниров.

Однако форма команды Дидье Дешама в последние месяцы вызывает некоторые вопросы: в марте они проиграли 2:0 Германии, а в июне, после победы над Люксембургом, сыграли вничью с Канадой. С другой стороны, у французов, которые в последний раз становились чемпионами Европы в 2000 году, есть топовые игроки в каждой линии, а Килиан Мбаппе („Реал Мадрид“ с начала нового сезона) и Антуан Гризманн („Атлетико Мадрид“) одни из лидеров атакующей линии.

История также благоволит французам в стартовом матче чемпионата Европы, ведь они выиграли семь из десяти последних встреч, два раза сыграли вничью и проиграли только один раз.

Турнирная таблица:

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