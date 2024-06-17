СЕЙЧАС | Чемпионат Европы — 2024: Словакия сенсационно обыгрывает звездную Бельгию (1:0)

Уже на третьей минуте Ромелу Лукаку должен был выводить Бельгию вперед , но словаков спас вратарь Мартин Дубравка. На 7-й минуте сработала футбольная истина „не забиваешь ты — забивают тебе“. Вратарь бельгийцев отразил удар Куцки, но мяч отскочил к Шранцу, который в касание с переправил мяч в ворота.

До матча:

Бельгия, дважды обыгравшая Эстонию в отборочном этапе, заняла первое место в группе F с шестью победами и двумя ничьими, обеспечив себе место в финальной части чемпионата Европы. Перед двумя предыдущими чемпионатами Европы бельгийцы считались претендентами на медали, но оба раза им пришлось довольствоваться четвертьфиналами.

Несмотря на то, что бельгийцы больше не входят в число главных фаворитов перед чемпионатом Европы, у них есть повод для оптимизма. За 14 матчей под руководством Доменико Тедеско, который занял пост главного тренера после провального чемпионата мира, они еще не проигрывали. Более того, их 32-летний капитан Кевин Де Брёйне („Манчестер Сити“, Англия) остается одним из самых высокооплачиваемых полузащитников в мире, а Ромелу Лукаку („Рома“, Италия), который на год моложе Де Брюйне, стал лучшим бомбардиром отборочного турнира с 14 голами.

Словаки заняли второе место в отборочной группе, уступив Португалии и опередив Люксембург и Исландию, и попали на свой третий чемпионат Европы подряд. Подопечные итальянца Франческо Кальцоны также провели многообещающие товарищеские матчи, обыграв Уэльс и Сан-Марино.

Защищает ворота словаков Мартин Дубравка („Ньюкасл“, Англия), Милан Шкриньяр („ПСЖ“, Франция) руководит обороной, а Станислав Лоботка („Наполи“, Италия) играет в полузащите, но в атаке у них нет игроков топ-уровня.

В своей истории команды встречались друг с другом трижды: первые два товарищеских матча завершились вничью 1:1, а последний раз - в 2013 году Бельгия победила со счетом 2:1.

Турнирная таблица:

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