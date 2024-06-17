СЕЙЧАС | Чемпионат Европы — 2024: Украина проигрывает Румынии (0:1)

На 30-й минуте Станчу роскошным ударом из-за пределов штрафной отправил мяч в дальнюю „девятку“.

До матча:

Румыния дошла до крупного турнира после восьмилетнего перерыва, ее форму перед чемпионатом Европы оценить сложно. С одной стороны, румыны без потерь прошли отборочный турнир чемпионата Европы, в которым обыграли и Швейцарию, и Израиль. При этом голы команды распределились достаточно равномерно: лучшими бомбардирами команды стали Денис Алибек („Аль-Муайдар“, Катар), Валентин Михэйлэ („Парма“, Италия) и Николае Станчу („Дамак“, Саудовская Аравия), забившие по два мяча.

Но, с другой стороны, Румыния в текущем календарном году выступает довольно плохо: подопечные Эдварда Иордэнеску не смогли выиграть ни одного из четырех последних матчей. В частности, они сыграли вничью с Болгарией и Лихтенштейном.

Украина заняла третье место в своей отборочной группе после Англии и Италии, но в плей-офф отбора обыграла Боснию и Исландию со счетом 2:1. В товарищеских матчах украинцы сыграли вничью с Германией и проиграли Польше. В составе сборной Украины есть несколько топ-игроков: Андрей Лунин („Реал“ Испания), Михаил Мудрик („Челси“, Англия), Александр Зинченко („Арсенал“, Англия) и лучший бомбардир Ла Лиги Артем Довбик („Жирона“, Испания).

Лучший результат Румынии на чемпионате Европы датируется 2000 годом, когда они проиграли Италии в четвертьфинале. Украина участвовала в трех предыдущих ЧЕ. На последнем ЧЕ украинцы дошли до четвертьфинала, где уступили Англии.

Турнирная таблица:

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