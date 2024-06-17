Рихо Террас: министр обороны должен уйти в отставку, он утратил доверие

„Как писал Delfi на выходных, министру обороны было известно о дефиците запасов боеприпасов в 1,6 млрд евро с апреля прошлого года, то есть уже более года. В июле прошлого года на саммите НАТО в Вильнюсе Эстония обязалась запастись боеприпасами в соответствии с согласованной минимальной потребностью, и эти 1,6 млрд евро являются минимальным требованием, которое Силы обороны и Минобороны уже представили министру в прошлом году“, - сказал Террас.

По мнению Терраса, возникает вопрос: если Певкур утверждает, что грамотные расчеты от главы сил обороны он получил только 1 июня этого года, то что делал министр в период с июля прошлого года до сегодняшнего дня, когда было заключено в Вильнюсе?

„Министр имеет право, да и обязанность, обратиться за военным советом к главе сил обороны, и я не сомневаюсь, что на самом деле этот военный совет с необходимыми расчетами уже существовал и раньше. По крайней мере, на том уровне, чтобы донести это до премьер-министра и кабмина. Он должен объяснить причины и мотивы, почему Ханно Певкур скрыл от правительства вопрос стоимостью1,6 миллиарда, потому что прятать голову в песок уже невозможно“, - добавил Террас.

„Образно говоря, все село давно знает, сколько дополнительных ресурсов нам нужно для закупки боеприпасов, а министр обороны и премьер-министр ведут какую-то игру вслепую, играя в обиженных и перекладывая ответственность на других“, — сказал Террас.

Террас добавил, что министр обороны является политическим лидером в своей области, который должен взять на себя инициативу и возглавить ситуацию с безопасностью. „Он этого не показал, и поэтому потерял доверие. Певкур любит рассказывать о том, как и сколько денег было добавлено в гособорону за время его пребывания в должности. Но даже эти его слова утратили доверие — возможности и мероприятия, предусмотренные в плане развития гособороны, будут сокращены на 400 миллионов“, — заявил Террас.