Рихо Террас: министр обороны должен уйти в отставку, он утратил доверие(13)
Бывший глава сил обороны Рихо Террас (Isamaa) заявил, что замешательство министра обороны Ханно Певкура по поводу дополнительной потребности в 1,6 млрд евро на закупку боеприпасов приняло такой размах, что ему следует серьезно рассмотреть рекомендацию своих коллег по партии подать в отставку, а затем отнести заявление в Дом Стенбока.
„Как писал Delfi на выходных, министру обороны было известно о дефиците запасов боеприпасов в 1,6 млрд евро с апреля прошлого года, то есть уже более года. В июле прошлого года на саммите НАТО в Вильнюсе Эстония обязалась запастись боеприпасами в соответствии с согласованной минимальной потребностью, и эти 1,6 млрд евро являются минимальным требованием, которое Силы обороны и Минобороны уже представили министру в прошлом году“, - сказал Террас.
По мнению Терраса, возникает вопрос: если Певкур утверждает, что грамотные расчеты от главы сил обороны он получил только 1 июня этого года, то что делал министр в период с июля прошлого года до сегодняшнего дня, когда было заключено в Вильнюсе?
„Министр имеет право, да и обязанность, обратиться за военным советом к главе сил обороны, и я не сомневаюсь, что на самом деле этот военный совет с необходимыми расчетами уже существовал и раньше. По крайней мере, на том уровне, чтобы донести это до премьер-министра и кабмина. Он должен объяснить причины и мотивы, почему Ханно Певкур скрыл от правительства вопрос стоимостью1,6 миллиарда, потому что прятать голову в песок уже невозможно“, - добавил Террас.
„Образно говоря, все село давно знает, сколько дополнительных ресурсов нам нужно для закупки боеприпасов, а министр обороны и премьер-министр ведут какую-то игру вслепую, играя в обиженных и перекладывая ответственность на других“, — сказал Террас.
Террас добавил, что министр обороны является политическим лидером в своей области, который должен взять на себя инициативу и возглавить ситуацию с безопасностью. „Он этого не показал, и поэтому потерял доверие. Певкур любит рассказывать о том, как и сколько денег было добавлено в гособорону за время его пребывания в должности. Но даже эти его слова утратили доверие — возможности и мероприятия, предусмотренные в плане развития гособороны, будут сокращены на 400 миллионов“, — заявил Террас.
В воскресенье Delfi написал, что министру обороны Ханно Певкуру уже в апреле прошлого года стало известно о том, что Эстонии не хватает 1,6 миллиарда евро для выполнения минимальных требований по запасам боеприпасов, согласно оборонным планам НАТО.
„Я могу исходить из анализа закупки боеприпасов главнокомандующего Силами обороны. И те расчеты, на основе которых можно провести дальнейшие обсуждения в правительстве, поступили 1 июня“, - заявил министр.
На дополнительный вопрос Delfi о том, почему министр ранее не потребовал расчетов от главы оборонных сил, Певкур не ответил. Певкур добавил, что планы обороны НАТО и потребность в дополнительных боеприпасах не совпадают на сто процентов. „Что касается оборонных планов НАТО, то связь между потребностью в 1,6 миллиарда дополнительных боеприпасов и планами не является однозначной“, - сказал Певкур. „Союзники вместе рассматривают планы, а также их применимость“.
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