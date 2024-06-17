ФОТО и ВИДЕООБЗОР | ЧЭ по футболу: камбэк „Пайде“, непобедимый „Транс“ и победа „Левадии“ на последних минутах

„Нымме Калью“ и „Флора“ сыграли вничью

В матче, который состоялся на стадионе Хийу, после финального свистка хозяева был более разочарованы. На 84-й минуте Алекс Матиас Тамм отправил мяч в ворота, но судья отменил гол. В ситуации, которая предшествовала голу, голкипер „Флоры“ Кристен Лапа упал на спину. Однако он упал из-за неудачного прыжка, и ни один футболист „Калью“ его не трогал.

Команда „Пайде“ совершила камбэк в матче с „Калевом“

На 4-й минуте „Пайде“ вышел вперед благодаря голу Карла Мёэля. На 23-й минуте Мартин Томберг сравнял счет, а на 34-й минуте Вадим Михайлов вывел „Калев“ вперед.

На 40-й минуте „Пайде“ сравнял счет благодаря голу Сийма Лутса, а на 73-й минуте Хенрик Оямаа вновь вывел „Пайде“ вперед. В компенсированное ко второму тайму время отличились Кристофер Пихт и Лутс.

Нарвский „Транс“ одержал четвертую победу подряд

На 23-й минуте Серго Кухианидзе вывел нарвский клуб вперед. На 38-й минуте Артём Шкинёв удвоил преимущество „Транса“, а в начале второго тайма Серго Кухианидзе довел счет до разгромного.

На 69-й минуте Роналд Тийсма смог отыграть один мяч, но на 85-й минуте победную точку в матче поставил защитник нарвской команды Ландри Каборе.

„Левадия“ с трудом обыграла „Таммеку“

На 8-й минуте „Левадия“ заработала пенальти, который реализовал бразильский нападающий Жоао Педро. На 58-й минуте британский футболист „Таммеки“ Иезекииль Танимово сравнял счет. На 84-й минуте таллиннский клуб заработал второй пенальти, который снова реализовал Жоао Педро.

„Курессааре“ не смог обыграть „Нымме Юнайтед“

Матч начался неудачно для таллиннского клуба, так как Александр Мусолитин получил прямую красную карточку. Сразу после этого, штрафной удар Мяртена Паюнурма вывел „Курессааре“ вперед.

Но гости не сдавались, и перед самым перерывом Евгений Демидов сравнял счет. Во втором тайме „Курессааре“ не удалось воплотить свое численное превосходство в голы, и матч завершился вничью 1:1.

Турнирная таблица:

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