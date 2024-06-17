Датский игрок „Левадии“: по итогам второго тайма Словения заслуживала победы, но ничья - справедливый результат

Перед матчем мои мысли и ожидания были однозначны - победа достанется Дании. Не без труда, но я был уверен, что они победят, потому что в последний раз они играли со Словенией в отборочном этапе чемпионата Европы, и я надеялся, что мы обыграем их снова. Кроме всего прочего, у меня есть товарищ по команде из Словении (полузащитник „Левадии“ Тиль Мавретич - прим. ред.), которого я очень хотел обыграть, но этого не произошло.

В первом тайме, на мой взгляд, Дания играла очень хорошо. Конечно, в некоторых ситуациях они могли действовать лучше, и Словения тоже была близка к голу. Однако Дания сыграла лучше, чем я ожидал, поскольку их форма уже давно не та, что раньше. Во втором тайме, однако, Дания выглядела полностью выключенной из игры, и, глядя на Словению, казалось, что они хотят этой победы гораздо больше. Наблюдая за игрой, было видно, что гол Словения вот-вот забьет. Что в итоге и произошло.