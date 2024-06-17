17.06.2024, 10:00
Датский игрок „Левадии“: по итогам второго тайма Словения заслуживала победы, но ничья - справедливый результат
ФОТО: | Scanpix
Михаэль Шённинг-Ларсен, защитник мужской сборной Эстонии и таллиннского клуба „Левадия“, имеющий датские корни, прокомментировал первую ничью турнира между Данией и Словенией (1:1).
Перед матчем мои мысли и ожидания были однозначны - победа достанется Дании. Не без труда, но я был уверен, что они победят, потому что в последний раз они играли со Словенией в отборочном этапе чемпионата Европы, и я надеялся, что мы обыграем их снова. Кроме всего прочего, у меня есть товарищ по команде из Словении (полузащитник „Левадии“ Тиль Мавретич - прим. ред.), которого я очень хотел обыграть, но этого не произошло.
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