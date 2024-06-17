ФОТО и ВИДЕОФАКТ | Очередь на мосту Дружбы стоит даже ночью

Репортер RusDelfi находился у моста Дружбы с 22:50 до 23:30 и обратил внимание, что очередь на мосту в сторону России длинная, несмотря на то, что до официального закрытия КПП остается несколько минут.

В 22:58 по направлению в Эстонию прошло несколько человек с багажом. В сторону России 16 июня вечером пробежали два путешественника в 23:02.

На мосту появилась конструкция, напоминающая небольшие ворота, как только хвост очереди ушел с эстонской части моста, пограничники закрыли их и удалились. Люди остались стоять.

В 23:30 часть очереди была еще видна на мосту.

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