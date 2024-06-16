Департамент статистики: на автобусах и поездах в первом квартале ездили больше, чем в прошлом году

Руководитель группы статистики энергии, транспорта, ИТ и размещения Департамента статистики Пирет Пукк сказала, что большинство поездок по-прежнему совершается на городских маршрутах, где число пассажиров автобусов, трамваев и троллейбусов составило в целом 40,1 миллиона. „На автобусах ездили 32,4 миллиона раз, число пассажиров автобусов городских маршрутов увеличилось по сравнению с тем же кварталом прошлого года почти на треть. На трамваях и троллейбусах было совершено на 13% меньше поездок“, — уточнила Пукк.

Уездные маршруты использовались 5,7 миллиона раз, что на 15% больше, чем в тот же период прошлого года (5 миллионов пассажиров). По внутригосударственным междугородним маршрутам ездили 733 400 раз, что на 3% больше, чем в первом квартале прошлого года.

В первом квартале в рамках международных маршрутных перевозок эстонских предприятий на автобусах ездили 239 100 раз, т. е. на 39% больше, чем в тот же период 2023 года. В рамках нерегулярных, т. е. заказных перевозок, в тот же период автобусами было перевезено более 800 000 пассажиров, из которых 752 200 пассажиров — в рамках внутригосударственных перевозок (на 10% меньше, чем в прошлом году) и 52 400 пассажиров — по международным маршрутам (на 36% больше, чем в прошлом году).

Пассажирооборот — объем совершаемой при пассажирских перевозках работы, который измеряется в пассажиро-километрах (пкм). Один пассажиро-километр соответствует перемещению одного пассажира на расстояние одного километра. В первом квартале пассажирооборот автогужевого транспорта составил 583,4 миллиона пкм, что на 10% больше, чем в тот же период прошлого года. Из них 176,7 миллиона пкм было пройдено на городских маршрутах (из них 150 миллионов пкм на автобусах). Объем перевозок на внутригосударственных междугородних маршрутах составил 123,7 миллиона пкм, а на уездных и волостных маршрутах — 101,6 миллиона пкм. Пассажирооборот нерегулярных перевозок составил 93,6 миллиона пкм.