ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (844-й день) | Зеленский: „Мы приняли решение провести второй саммит мира. Он пройдет через месяцы, а не годы“

80 стран и четыре международные организации поддержали итоговое коммюнике саммита мира в Швейцарии.

Среди стран, подписавших документ — Украина, США, Великобритания, Турция, Грузия, Финляндия, Молдавия, Польша и Европарламент.

В тексте коммюнике говорится, что страны-подписанты подтверждают „приверженность воздержанию от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства, принципам суверенитета, независимости и территориальной целостности всех государств, включая Украину“.

Положения коммюнике по итогам саммита мира в Швейцарии:

Украинские атомные станции, в частности, Запорожская АЭС, должны работать под контролем Украины и под наблюдением МАГАТЭ. Любая угроза или использование ядерного оружия в контексте войны в Украине недопустима.

Украинская сельскохозяйственная продукция должна безопасно и свободно поставляться заинтересованным третьим странам. Продовольственную безопасность нельзя использовать как оружие. Доступ Украины к портам на Черном и Азовском морях должен быть восстановлен.

Все военнопленные должны быть освобождены путем полного обмена. Все депортированные и незаконно перемещенные украинские дети и остальные гражданские лица должны быть возвращены в Украину.

Также в коммюнике говорится, что достижение мира требует диалога между всеми сторонами.

Россия упоминается в коммюнике один раз — в первом предложении:

Война Российской Федерации против Украины продолжает причинять страдания и разрушения, а также создавать риски и кризисы с последствиями для всего мира.

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