СЕЙЧАС | Чемпионат Европы — 2024: звездная Англия играет с Сербией (0:0)

Стартовые составы:

До матча:

Англия по всем меркам считается главным фаворитом этого турнира. В финале на „Уэмбли“ три года назад англичане самым болезненным образом уступили Италии - по пенальти.

На чемпионате Европы англичане дважды доходили до полуфинала (1968, 1996).

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд: „Ни одна игра не будет легкой. Мы должны выходить на поле и побеждать в каждом матче. Перед нами стоят три разные задачи. В сборной Сербии есть несколько хороших и выдающихся игроков. Есть сборная Дании, с которой мы встречались на последнем Евро в полуфинале, так что это еще один сложный соперник, а также команда Словении“.

Последний раз сборная Англии побеждала на крупном турнире в 1966 году, завоевав заветный трофей на чемпионате мира.

Капитан сборной Сербии Душан Тадич: „Сыграть на Евро после 24-летнего отсутствия – это очень много значит. Это создало дополнительное давление для всех нас. Мы так долго этого ждали и наконец сделали это. Мы не должны забывать получать удовольствие от того, что мы делаем, иначе в чем смысл? Прежде всего, я надеюсь, что мы получим отличный результат и будем хорошо играть. Под руководством Стойковича мы хотим играть в большой футбол. Мы отдадим все, чтобы представлять Сербию как можно лучше“.

Последний раз Сербия принимала участие в ЧЕ как часть бывшей Югославии в 2000 году. В тот раз они заняли второе место в своей группе после Испании и проиграли Нидерландам со счетом 1:6 в четвертьфинале.

Турнирная таблица:

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