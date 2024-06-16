Чемпионат Европы — 2024: звездная Англия с минимальным счётом обыграла Сербию

На 13-й минуте Сака навесил с правого фланга, а набежавший Беллингем переправил мяч в ворота сербов. Больше зрители забитых мячей не увидели.

Следующий опасный момент возник у Сербии, когда англичане потеряли мяч возле своей штрафной. Александр Митрович пробил по воротам, но его удар пришелся мимо цели. Англия имела еще один хороший шанс в начале второго тайма, когда Кайл Уокер пробил по воротам после опасной контратаки. Однако мяч пролетел мимо ворот.

Во втором тайме Сербия явно доминировала. Команда в красных футболках создала множество моментов, но реализовать не смогла. В конце концов, 100-процентный момент возник у Англии, когда удар головой Гарри Кейна был отражен сербским вратарем Предрагом Райковичем.

Отличный момент у Сербии возник на 81-й минуте, когда опасный дальний удар Душана Влаховича отразил Джордан Пикфорд.

Стартовые составы:

Турнирная таблица:

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