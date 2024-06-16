Итоговое коммюнике саммита мира: ядерная и продовольственная безопасность, освобождение пленных и задержанных лиц
Как сообщает Русская служба Би-би-си, опубликовано итоговое коммюнике, принятое совместно большинством участников саммита. Оно содержит важные для Украины отсылки к ее территориальной целостности как основном принципе любого мирного договора, но при этом не упоминает ряд ключевых условий „формулы Зеленского“ (мирного плана Украины).
Участники подтвердили приверженность резолюциям Генеральной ассамблеи ООН, принятым сразу после российского полномасштабного вторжения, которые требовали полного и безоговорочного вывода российских войск с территории Украины и прекращения боевых действий.
Однако в разработанных на саммите предложениях, которые описывают достигнутое его участниками совместное видение пути к миру, нет требования вывода российских войск и компенсации Украине от России за разрушение и оккупацию.
Участники ограничились тремя постулатами:
Безопасность атомной энергетики, в том числе возвращение под контроль Украины Запорожской АЭС (она захвачена российскими войсками) и неприемлемость угроз применения ядерного оружия против Украины;
Важность полного и безопасного доступа к украинским портам в Азовском и Черном море и украинской сельхозпродукции как элемента, от которого зависит глобальная продовольственная безопасность;
Освобождение всех военнопленных, а также возвращение в Украину депортированных и незаконно задержанных украинских детей и украинских мирных жителей;
Коммюнике подписали большинство стран с трех континентов, от того, что принято называть „коллективным Западом“ (США, Канада, Британия, Евросоюз и т.д.) до Аргентины, Чили и других стран Латинской Америки и Кении, Ганы и Кот-д’Ивуара в Африке.
Тем не менее, под документам не стоят подписи Бразилии, Индии, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Южной Африки, хотя представители этих стран присутствовали на саммите.
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