Итоговое коммюнике саммита мира: ядерная и продовольственная безопасность, освобождение пленных и задержанных лиц

Участники подтвердили приверженность резолюциям Генеральной ассамблеи ООН, принятым сразу после российского полномасштабного вторжения, которые требовали полного и безоговорочного вывода российских войск с территории Украины и прекращения боевых действий.

Однако в разработанных на саммите предложениях, которые описывают достигнутое его участниками совместное видение пути к миру, нет требования вывода российских войск и компенсации Украине от России за разрушение и оккупацию.

Участники ограничились тремя постулатами:

Безопасность атомной энергетики, в том числе возвращение под контроль Украины Запорожской АЭС (она захвачена российскими войсками) и неприемлемость угроз применения ядерного оружия против Украины;

Важность полного и безопасного доступа к украинским портам в Азовском и Черном море и украинской сельхозпродукции как элемента, от которого зависит глобальная продовольственная безопасность;

Освобождение всех военнопленных, а также возвращение в Украину депортированных и незаконно задержанных украинских детей и украинских мирных жителей;

Коммюнике подписали большинство стран с трех континентов, от того, что принято называть „коллективным Западом“ (США, Канада, Британия, Евросоюз и т.д.) до Аргентины, Чили и других стран Латинской Америки и Кении, Ганы и Кот-д’Ивуара в Африке.

Тем не менее, под документам не стоят подписи Бразилии, Индии, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Южной Африки, хотя представители этих стран присутствовали на саммите.

Зеленский: первый Саммит мира — большой успех для Украины, идет подготовка ко второму Выступая на пресс-конференции, завершающей Саммит мира в Швейцарии, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что саммит стал большим успехом для Украины, и принятое по его итогам коммюнике полностью удовлетворяет Киев. Он заявил, что все участники саммита поддержали территориальную целостность Украины, и что ряд государств уже договорились продолжить работу на уровне советников лидеров и глав правительств, чтобы добиваться дальнейших результатов. Украинский лидер также анонсировал скорое проведение второго саммита мира — по его словам, он будет созван, когда буду разработаны детальные предложения для достижения мира, и это произойдет в течение месяцев, а не лет. Итогом второго саммита станет окончание войны, пообещал Зеленский.

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