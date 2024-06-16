BBC News Русская служба
16.06.2024, 17:33

Итоговое коммюнике саммита мира: ядерная и продовольственная безопасность, освобождение пленных и задержанных лиц

 
Итоговое коммюнике поддержали 80 из 92 стран
На саммите мира в Швейцарии (слева направо): президент Ганы Нана Аддо Данква Акуфо-Аддо, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Швейцарии Виола Амерд, президент Украины Владимир Зеленский, президент Чили Габриэль Борич Фонт, премьер Канады Джастин Трюдо.
На саммите мира в Швейцарии (слева направо): президент Ганы Нана Аддо Данква Акуфо-Аддо, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Швейцарии Виола Амерд, президент Украины Владимир Зеленский, президент Чили Габриэль Борич Фонт, премьер Канады Джастин Трюдо.
ФОТО: Urs Flueeler | Scanpix

Как сообщает Русская служба Би-би-си, опубликовано итоговое коммюнике, принятое совместно большинством участников саммита. Оно содержит важные для Украины отсылки к ее территориальной целостности как основном принципе любого мирного договора, но при этом не упоминает ряд ключевых условий „формулы Зеленского“ (мирного плана Украины).

Участники подтвердили приверженность резолюциям Генеральной ассамблеи ООН, принятым сразу после российского полномасштабного вторжения, которые требовали полного и безоговорочного вывода российских войск с территории Украины и прекращения боевых действий.

Однако в разработанных на саммите предложениях, которые описывают достигнутое его участниками совместное видение пути к миру, нет требования вывода российских войск и компенсации Украине от России за разрушение и оккупацию.

Участники ограничились тремя постулатами:

  • Безопасность атомной энергетики, в том числе возвращение под контроль Украины Запорожской АЭС (она захвачена российскими войсками) и неприемлемость угроз применения ядерного оружия против Украины;

  • Важность полного и безопасного доступа к украинским портам в Азовском и Черном море и украинской сельхозпродукции как элемента, от которого зависит глобальная продовольственная безопасность;

  • Освобождение всех военнопленных, а также возвращение в Украину депортированных и незаконно задержанных украинских детей и украинских мирных жителей;

Коммюнике подписали большинство стран с трех континентов, от того, что принято называть „коллективным Западом“ (США, Канада, Британия, Евросоюз и т.д.) до Аргентины, Чили и других стран Латинской Америки и Кении, Ганы и Кот-д’Ивуара в Африке.

Тем не менее, под документам не стоят подписи Бразилии, Индии, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Южной Африки, хотя представители этих стран присутствовали на саммите.

Зеленский: первый Саммит мира — большой успех для Украины, идет подготовка ко второму

Выступая на пресс-конференции, завершающей Саммит мира в Швейцарии, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что саммит стал большим успехом для Украины, и принятое по его итогам коммюнике полностью удовлетворяет Киев.

Он заявил, что все участники саммита поддержали территориальную целостность Украины, и что ряд государств уже договорились продолжить работу на уровне советников лидеров и глав правительств, чтобы добиваться дальнейших результатов.

Украинский лидер также анонсировал скорое проведение второго саммита мира — по его словам, он будет созван, когда буду разработаны детальные предложения для достижения мира, и это произойдет в течение месяцев, а не лет.

Итогом второго саммита станет окончание войны, пообещал Зеленский.

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