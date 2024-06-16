ВИДЕО | Эстонская альпинистка попала в беду в Пакистане, местная авиация провела спасательную операцию

Пакистанские СМИ сообщают, что Сааме сломала ногу во время восхождения, в результате чего она оказалась в ловушке на горе и ей потребовалась медицинская помощь.

ВВС Пакистана отреагировали на сигнал бедствия и приступили к спасению эстонской женщины. Хотя местные СМИ сообщали, что погодные условия были тяжелыми и местность сложная, пилотам ВВС Пакистана удалось на вертолете добраться до Сааме.

После спасательной операции Сааме была доставлена в город Скарду, где ей оказали помощь врачи.

„У меня травма ноги, меня спас вертолет ВВС Пакистана“, — сказала Сааме в коротком видео, опубликованном вместе с новостями об ее спасении. Видео спасения можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Сааме — эстонская альпинистка, имеющая, согласно Википедии, опыт работы более 10 лет.

В 2019 году Сааме стала первым эстонцем, поднявшимся на самую высокую горную вершину Афганистана в рамках международной экспедиции.

Она также является второй эстонской женщиной, поднявшейся на вершину горы высотой более 8000 метров, и первой эстонской женщиной, поднявшейся на вершину горы высотой более 8000 метров без дополнительного кислорода. Согласно Википедии, она первый и единственный эстонский альпинист, который четыре раза поднимался на высоту более 8000 метров и трижды достигал вершины гор высотой более 8000 метров.

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