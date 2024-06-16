В Вильнюсе угрожали взорвать здание в центре города(2)
15 июня около 10:30 в полицию Вильнюса обратилась женщина 1984 года рождения: она сообщила, что получила текстовое SMS-сообщение с угрозами о взрывном устройстве.
Выяснилось, что около 10 часов утра того же дня она получила по телефону SMS-сообщение. В нем говорилось, что на улице А. Якшто в Вильнюсе заложена взрывчатка, пишет Delfi.lt.
Угрожавший сообщил, что взрыв произойдет в 15:00. Саперы отряда антитеррористических операций „Арас“ проверили помещение, но не нашли никаких подозрительных предметов или взрывчатых веществ. Полиция собрала материал о ложных сообщениях об опасности для населения или катастрофе. Лицо, ложно сообщившее или распространившее сообщение о надвигающейся опасности или крупном бедствии для населения или объекта государственной важности, отвечающего критериям, изложенным в Законе о гражданской обороне, в случае вызова экстренных служб, наказывается общественными работами или штрафом, или ограничением свободы, или арестом, или лишением свободы на срок до одного года.
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