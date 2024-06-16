СЕЙЧАС | Чемпионат Европы — 2024: Нидерландцы обыгрывают Польшу (2:1)

Нидерланды активно начали матч, создав несколько опасных моментов, но забили первыми поляки. На 16-й минуте после подачи углового Адам Букса головой переправил мяч в ворота. После пропущенного гола нидерландцы завладели инициативой, и на 29-й минуте счет стал равным. Коди Гакпо пробил из-за пределов штрафной, а мяч после рикошета залетел в ворота Польши.

Нидерланды доминировали весь второй тайм, однако забить смогли только на 83-й минуте. Ваут Вегорст вышел на замену на 81-й минуте и через две минуты вывел Нидерланды вперед.

Стартовый состав:

До матча:

В отборочном этапе ЧЕ Польша заняла в своей группе только третье место, пропустив вперед Албанию и Чехию. Однако поляки смогла отобраться в финальную часть Евро-2024 напрямую через плей-офф Лиги Наций, где обыграли Эстонию (5:1) и по пенальти Уэльс (в основное и дополнительное время было 0:0). В товарищеских матчах перед чемпионатом Европы Польша обыграла Украину (3:1) и Турцию (2:1).

В товарищеском матче с Турцией (2:1) травму получил главная звезда и капитан сборной Роберт Левандовский, поэтому игру с Нидерландами он пропустит. На последнем Евро поляки не смогли преодолеть групповой этап.

Нидерланды заняли второе место в своей отборочной группе, которую выиграла Франция. На предыдущем Евро „оранжевые“ выступили ниже ожиданий, уступив в 1/8 финала Чехии (0:2). При подготовке к Евро-2024 подопечные Рональда Кумана провели две товарищеские встречи, в которых Канаду (4:0) и Исландию (4:0).

Турнирная таблица:

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