Чемпионат Европы — 2024: сборная Нидерландов совершила камбэк в матче с Польшей и одержала победу

Нидерланды активно начали матч, создав несколько опасных моментов, но забили первыми поляки. На 16-й минуте после подачи углового Адам Букса головой переправил мяч в ворота. После пропущенного гола нидерландцы завладели инициативой, и на 29-й минуте счет стал равным. Коди Гакпо пробил из-за пределов штрафной, а мяч после рикошета залетел в ворота Польши.

Однако во втором тайме игра выровнялась. нидерландцы долго не могли забить, хотя опасные моменты все же создавали. У Польши тоже были свои моменты для взятия ворот. Судьбу встречи решил Ваут Вегорст, который вышел на замену на 81-й минуте, и через две минуты забил победный гол.

Стартовый состав:

Турнирная таблица:

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