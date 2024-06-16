В Ярвамаа в результате столкновения поезда и легкового автомобиля погиб человек. Движение поездов в юго-западном направлении нарушено

Точные обстоятельства происшествия уточняются.

Elron сообщает, что из-за аварии нарушено движение поездов в юго-западном направлении.

В 9:15 на пути перед поездом „Таллинн“ (рейс № 42), который отправился из Вильянди в 8:34, на переезде Лооритса в волости Тюри выехал автомобиль. Elron выражает соболезнования близким погибшего.

На место были вызваны полиция и экстренные службы. Около 10:10 Elron получил разрешение полиции перевезти пострадавший поезд на станцию ​​Тюри, где пассажиры смогут пересесть на поезд „Таллинн“, отправляющийся из Вильянди в 10:45 (рейс № 242).

Авария может повлиять на график движения в юго-западном направлении в течение дня. Оперативную информацию об изменении расписания можно получить на сайте elron.ee или по телефону бесплатной информации о поездах 616 0245. Elron возмещает стоимость билета в случае задержки поезда на 30 минут и более. Чтобы получить компенсацию, необходимо заполнить форму возврата на сайте Elron.

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