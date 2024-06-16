В Ярвамаа в результате столкновения поезда и BMW погиб 20-летний водитель

По предварительным данным, водитель BMW начал пересекать железнодорожный переезд Лооритса в деревне Локута одновременно с движением пассажирского поезда в сторону Таллинна. 20-летний мужчина за рулем BMW получил серьезные травмы в результате столкновения автомобиля с поездом и, к сожалению, скончался на месте происшествия. Больше никого в машине не было. В момент аварии в поезде находились 40 человек, включая машиниста локомотива, никто из них не пострадал. На железнодорожном переезде работал светофор, но шлагбаума там нет.

Представитель PPA Валдур Мыттус отметил, что поезд не может остановиться быстро, поэтому другим участникам дорожного движения необходимо быть предельно осторожными при пересечении железной дороги и позаботиться о собственной безопасности. Уступая дорогу поезду, движущемуся по железной дороге, важно остановиться перед шлагбаумом или дорожным знаком и в любом случае перед пересечением железной дороги необходимо дождаться прохождения поезда.

Все подробности ДТП выясняются.

В 9:15 на пути перед поездом „Таллинн“ (рейс № 42), который отправился из Вильянди в 8:34, на переезде Лооритса в волости Тюри выехал автомобиль. Elron выражает соболезнования близким погибшего.

На место были вызваны полиция и экстренные службы. Около 10:10 Elron получил разрешение полиции перевезти пострадавший поезд на станцию ​​Тюри, где пассажиры смогут пересесть на поезд „Таллинн“, отправляющийся из Вильянди в 10:45 (рейс № 242).

Авария может повлиять на график движения в юго-западном направлении в течение дня. Оперативную информацию об изменении расписания можно получить на сайте elron.ee или по телефону бесплатной информации о поездах 616 0245. Elron возмещает стоимость билета в случае задержки поезда на 30 минут и более. Чтобы получить компенсацию, необходимо заполнить форму возврата на сайте Elron.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.