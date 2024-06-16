Итальянский премьер сочла пропагандистским ходом заявление Путина об условиях прекращения огня в Украине

Как пишет Associated Press, отвечая на вопрос о предложении Путина о прекращении огня, Мелони сказала, что оно кажется ей „скорее пропагандистским ходом, чем реальным“.

Российский президент заявил в пятницу, что он „немедленно“ отдаст приказ о прекращении огня в Украине и начнет переговоры, если Киев отведет войска из четырех регионов, частично оккупированных Москвой в 2022 году, и откажется от планов вступления в НАТО.

„Если предложение президента Путина звучит так: мы готовы провести мирные переговоры, если Украина признает вторжение в Украину и откажется от оккупированных частей… Мне это предложение не кажется особенно эффективным“, — сказала Мелони.

Примерно в том же духе заявление Путина, прозвучавшее накануне мирного саммита в Швейцарии без участия России, ранее прокомментировал канцлер Германии Олаф Шольц.

„Все знают, что это предложение не было серьезным, а касалось мирной конференции в Швейцарии“, — сказал Шольц в интервью телеканалу ZDF, сообщив, что лидеры стран-участниц G7 на саммите в Италии не стали обсуждать заявление Путина.

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