Slack анонсировал приостановку учетных записей компаний из России — из-за новых санкций США

В сообщениях, которые рассылает Slack, отмечается, что отключение вызвано новыми санкциями, ограничивающими предоставление программного обеспечения российским компаниям.

Slack рассылает письма владельцам тех учетных записей, которые, по данным компании, „базируются в России, преимущественно используются пользователями из России или иным образом связаны с распространением в России“.

Как заявил РИА Новости исполнительный директор „МТС Линк“ Павел Потехин, письма получают в том числе те российские компании, которые приобретали лицензию на использование Slack за рубежом.

Минфин США объявил о новом крупном пакете антироссийских санкций 12 июня. В их числе оказался запрет американским компаниям поставлять в РФ услуги IT-консультирования, облачные сервисы для управления предприятиями, а также ПО для проектирования и производства.

Slack еще в первые дни после начала войны стал отключать от своего сервиса некоторых крупных российских клиентов. Тогда отключения затронули те компании, которые сами попали в санкционные списки, в частности, „Сбербанк“.

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