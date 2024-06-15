СЕЙЧАС | Чемпионат Европы — 2024: действующие чемпионы Европы выигрывают у Албании, пропустив на 21-й секунде матча (2:1)

Уже на 21-й секунде албанцы вышли вперед. Димарко допустил ошибку, а Байрами перехватил мяч и пробил по воротам Доннаруммы. Спустя 10 минут итальянцы смогли сравнять счет. Пеллегрини сделал подачу с левого фланга, а Бастони замкнул передачу головой. На 16-й минуте Барелла вывел итальянцев вперед.

Стартовый состав:

До матча:

Италия исторически является одной из сильнейших стран в мировом футболе. Итальянцы четыре раза становились чемпионами мира (1934, 1938, 1982 и 2006) и два раза выигрывали чемпионат Европы (1968 и 2020).

На последнем чемпионате Европы итальянцы одержали победу, обыграв в финале Англию по пенальти. Они дошли до четвертьфинала на чемпионате Европы 2016 года и до финала в 2012 году. Однако после победы на чемпионате мира в 2006 году их футбол пошел на спад. На ЧМ в 2010 и 2014 годах Италия вылетела в групповом этапе, а чемпионаты мира 2018 и 2022 годов и вовсе пропустила.

Албания всего во второй раз примет участие в крупном турнире. Их дебют состоялся на чемпионате Европы 2016 года. Тогда они проиграли Швейцарии и Франции, а в последнем туре обыграли Румынию.

Отборочный этап чемпионата Европы в этом году прошел для Италии тяжело: четыре победы, две ничьи и два поражения в восьми матчах. Англия, выигравшая свою группу, обошла итальянцев, а Украина, занявшая третье место, сравнялась с ними количеству набранных очков. Украина также квалифицировалась на чемпионат Европы через плей-офф.

В отборочном раунде Албания одержала четыре победы, трижды сыграла вничью и потерпела одно поражение. Это позволило им занять первое место в группе, опередив Чехию и Польшу.

Турнирная таблица:

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