15.06.2024, 20:33
Чемпионат Европы — 2024: сборная Италии начала защиту титула с будничной победы над Албанией
ФОТО: | Scanpix
В заключительном матче второго дня Итальянцы — действующие чемпионы Европы обыграли Албанию (2:1).
Уже на 23-й секунде албанцы вышли вперед. Димарко допустил ошибку, а Байрами перехватил мяч и пробил по воротам Доннаруммы (самый быстрый гол в истории Евро). Пропустив быстрый гол, итальянцы завладели инициативой, и это дало свои плоды. Спустя 10 минут итальянцы смогли сравнять счет. Пеллегрини сделал подачу с левого фланга, а Бастони замкнул передачу головой. На 16-й минуте Барелла вывел итальянцев вперед.
Стартовый состав:
Турнирная таблица:
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