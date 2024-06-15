Чемпионат Европы — 2024: сборная Италии начала защиту титула с будничной победы над Албанией

Уже на 23-й секунде албанцы вышли вперед. Димарко допустил ошибку, а Байрами перехватил мяч и пробил по воротам Доннаруммы (самый быстрый гол в истории Евро). Пропустив быстрый гол, итальянцы завладели инициативой, и это дало свои плоды. Спустя 10 минут итальянцы смогли сравнять счет. Пеллегрини сделал подачу с левого фланга, а Бастони замкнул передачу головой. На 16-й минуте Барелла вывел итальянцев вперед.