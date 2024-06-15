ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (843-й день) | На открытии саммита мира выступили президент Швейцарии Виола Амхерд и президент Украины Владимир Зеленский
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
На открытии саммита мира выступили президент Швейцарии Виола Амхерд и президент Украины Владимир Зеленский.
„Сегодня день нашего общего успеха. Действительно, нам всем вместе удалось дать шанс дипломатии“, — сказал Зеленский.
„Украина никогда не хотела этой войны. Это преступная и совершенно неспровоцированная агрессия России, и единственный, кто ее желал, — это Путин“, — подчеркнул он.
Но в любом случае мир сильнее. Именно поэтому родилась формула мира — формула единения мирового большинства ради мира, ради полной действенности целей и принципов Устава ООН, международного права, а следовательно, и глобальной безопасности. Это то, что близко каждой нации мира.
Киев „очень четко обозначил все, что касается формулы мира и мирного процесса“, заявил Ермак корреспонденту BBC News на полях саммита.
„Я думаю, что весь мир уже понимает, что язык ультиматумов не работает в отношении Украины. Я думаю, что наш героический и храбрый народ показал это не на словах, а в боях, которые продолжаются уже два года“, — цитирует Ермака „Русская служба Би-би-си“.
Глава офиса президента Зеленского выразил надежду на то, что именно украинская „формула мира“ ляжет в основу будущего плана мирного урегулирования.
Глава офиса президента Зеленского Андрей Ермак на саммите мира в Швейцарии заявил, что Украина готова к диалогу с Китаем (Пекин отказался от участия в этом саммите).
„Как говорил президент, если наши принципы справедливого мира, вопросов гуманитарной безопасности, ядерной безопасности, если они совпадают, то этот диалог будет, и мы считаем, что мы открыты к тому, чтобы привлекались такие мощные страны, как Китай“, — цитирует Ермака УНИАН.
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших в результате очередного обстрела Шебекинского района, расположенного у границы с Украиной.
„В поселке Красное в результате атаки дрона-камикадзе на припаркованный легковой автомобиль пострадали два мирных жителя, которые находились рядом“, — написал Гладков в своем телеграм-канале. У одного из пострадавших, по его словам, множественные осколочные ранения, его состояние оценивается как тяжелое. „В поселке также повреждена линия электропередачи — на одной из улиц отсутствует электроэнергия“, — добавил глава региона.
По словам Гладкова, украинский дрон также атаковал и само Шебекино. На одной из улиц взрывом поврежден легковой автомобиль и остекление в гараже.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит мира, который будет 15-16 июня проходить на курорте Бюргеншток в Швейцарии.
„Сегодня на саммите представлены все части света, все континенты, разные нации — и географически большие, и меньшие, — каждый политический полюс нашего с вами мира: Латинская Америка, Ближний Восток и Азия, Африка, Европа, Тихоокеанский регион, Австралия, Северная Америка — все.
Взгляды, идеи и лидерство каждого народа одинаково важны для нас. И все, о чем будет договорено сегодня на саммите, станет частью такого нужного всем нам миротворческого процесса. Верю, что мы увидим здесь, на саммите, как творится история“.
Донецкая область, Селидово
Российские войска вечером 13 июня сбросила авиационную бомбу на жилой квартал в городе Селидово Донецкой области. Ранения получили шестеро жителей четверо женщин и двое мужчин в возрасте от 62 до 93 лет. Взрывная волна повредила меньшей мере 10 многоэтажных жилых домов, частное домовладение, магазины, кафе и аптеку.
Харьковская область, Волчанский район
Российские войска уже более месяца пытаются идти в наступление в приграничных районах Харьковской области, пытаясь, в числе прочего, захватить Волчанск. В самом городе и вокруг него идут бои, из-за непрекращающихся обстрелов горят леса вокруг Волчанска.
Губернатор Ростовской области сообщил об атаке дронов на Каменск-Шахтинский
„Около четырех утра в районе Каменска-Шахтинского силами ПВО сбито несколько БПЛА. Обломки дронов упали на территорию промплощадки. По предварительным данным, в нежилом строении повреждено остекление, пострадавших нет“, —написал Василий Голубев в своем телеграм-канала ранним утром 15 июня.
Об атаках дронов на Ростовскую область власти РФ сообщают второй день подряд. Так, российское Минобороны утром 14 июня заявляло, что над территорией региона были сбиты 70 украинских дронов. Голубев тогда сообщал, что в Морозовском районе Ростовской области в результате атаки дронов несколько населенных пунктов остались без электричества.
В Шебекино, где днем 14 июня из-за обстрела обрушился подъезд жилого дома, погибли пять человек
Тела четырех погибших, сообщил утром 15 июня глава Белгородской области Вячеслав Гладков, извлекли из-под завалов, еще одна пострадавшая умерла в больнице. Также шесть человек получили ранения, заявил он.
Поисково-спасательная операция на месте обстрела завершена. Как сообщил Гладков, в ее ходе были спасены шесть человек с верхних этажей здания.
Украина, которой власти РФ обвиняют в обстрелах приграничных территорий, удары по Белгородской области, в том числе по Шебекино, не комментирует.
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