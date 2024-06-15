ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (843-й день) | На открытии саммита мира выступили президент Швейцарии Виола Амхерд и президент Украины Владимир Зеленский

На открытии саммита мира выступили президент Швейцарии Виола Амхерд и президент Украины Владимир Зеленский.

„Сегодня день нашего общего успеха. Действительно, нам всем вместе удалось дать шанс дипломатии“, — сказал Зеленский.

„Украина никогда не хотела этой войны. Это преступная и совершенно неспровоцированная агрессия России, и единственный, кто ее желал, — это Путин“, — подчеркнул он.

Но в любом случае мир сильнее. Именно поэтому родилась формула мира — формула единения мирового большинства ради мира, ради полной действенности целей и принципов Устава ООН, международного права, а следовательно, и глобальной безопасности. Это то, что близко каждой нации мира.

Киев „очень четко обозначил все, что касается формулы мира и мирного процесса“, заявил Ермак корреспонденту BBC News на полях саммита.

„Я думаю, что весь мир уже понимает, что язык ультиматумов не работает в отношении Украины. Я думаю, что наш героический и храбрый народ показал это не на словах, а в боях, которые продолжаются уже два года“, — цитирует Ермака „Русская служба Би-би-си“.

Глава офиса президента Зеленского выразил надежду на то, что именно украинская „формула мира“ ляжет в основу будущего плана мирного урегулирования.

Глава офиса президента Зеленского Андрей Ермак на саммите мира в Швейцарии заявил, что Украина готова к диалогу с Китаем (Пекин отказался от участия в этом саммите).

„Как говорил президент, если наши принципы справедливого мира, вопросов гуманитарной безопасности, ядерной безопасности, если они совпадают, то этот диалог будет, и мы считаем, что мы открыты к тому, чтобы привлекались такие мощные страны, как Китай“, — цитирует Ермака УНИАН.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших в результате очередного обстрела Шебекинского района, расположенного у границы с Украиной.