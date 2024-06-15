СЕЙЧАС | Чемпионат Европы — 2024: Испания играет с Хорватией — такой матч не нуждается в рекламе (0:0)

Стартовый состав:

До матча:

Гегемония сборной Испании в мировом футболе хоть и закончилась несколько лет назад, команда все равной всегда входит в список фаворитов всех крупных турниров. В период с 2008 по 2012 год Испания выиграла два чемпионата Европы и чемпионата мира. Кроме того, они выиграли чемпионат Европы 1964 года и Лигу наций 2023 года. В финале Лиги наций они по пенальти обыграли Хорватию.

В последнее время Испания довольно неудачно выступает на крупных турнирах. На чемпионатах мира 2018 и 2022 годов, а также на чемпионате Европы 2016 года путь Испании закончился на стадии 1/4 финала. Лишь на чемпионате Европы 2020 года они дошли до полуфинала.

Хорватия исторически более успешна выступает на чемпионатах мира: серебро в 2018 году и бронзовые медали в 1998 и 2022 годах. На чемпионате Европы хорваты дважды выходил в четвертьфинал (в 1996 и 2008 годах). На двух последних чемпионатах Европы их путь завершился в 1/8 финала.

Прошедший отборочный этап чемпионата Европы Испания преодолела без проблем Они оступились в матче с Шотландией, но выиграли остальные семь матчей и заняли первое место в своей группе. Хорватии, напротив, пришлось помучиться. В восьми матчах они выиграли пять, в одной игре сыграли вничью и дважды проиграли, заняв второе место в группе после Турции.

Турнирная таблица:

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