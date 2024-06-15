Новости Эстонии
15.06.2024, 16:23

Таллиннская тюрьма судится с медсестрой из-за 1500 евро

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Представитель Таллиннской тюрьмы утверждает, что сотрудник отработал суммарное рабочее время. При этом рабочее время может распределяться по-разному в определенной единице времени, т.е. учетном периоде, например, в трех месяцах.
Представитель Таллиннской тюрьмы утверждает, что сотрудник отработал суммарное рабочее время. При этом рабочее время может распределяться по-разному в определенной единице времени, т.е. учетном периоде, например, в трех месяцах.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Бывшая руководитель сестринства Таллиннской тюрьмы, работавшая сверхурочно во время пандемии коронавируса, борется в суде за недополученные ею 1500 евро. Уездный суд предоставил ей это право, но тюрьма обжаловала решение в окружном суде.

Мерле (имя изменено – А.П.) работала заведующей сестринством медицинского отделения Таллиннской тюрьмы с февраля 2019 года по май 2022 года. За это время у нее случились переработки. В основном, в период коронавируса.

Тюрьма оплатила сверхурочную работу, но, по подсчетам Мерле, она должна была получить на 1551 евро больше. Разница в суммах обусловлена ​​тем, что стороны поняли трудовой договор по-разному.

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