15.06.2024, 16:23
Таллиннская тюрьма судится с медсестрой из-за 1500 евро(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
Бывшая руководитель сестринства Таллиннской тюрьмы, работавшая сверхурочно во время пандемии коронавируса, борется в суде за недополученные ею 1500 евро. Уездный суд предоставил ей это право, но тюрьма обжаловала решение в окружном суде.
Мерле (имя изменено – А.П.) работала заведующей сестринством медицинского отделения Таллиннской тюрьмы с февраля 2019 года по май 2022 года. За это время у нее случились переработки. В основном, в период коронавируса.
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