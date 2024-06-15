Из-за санкций США в ЕС отказались разблокировать активы РФ

По информации РБК, европейский депозитарий Euroclear приостановил разблокирование активов россиян в связи с новыми санкциями США. После того как Вашингтон внес в черный список Национальный расчетный депозитарий (НРД) РФ, в Брюсселе приостановили все процессы обслуживания активов с его участием, пишет российское издание в субботу, 15 июня, со ссылкой на письмо Euroclear клиентам.

В документе говорится, что депозитарий анализирует влияние санкций на Euroclear Bank. „До дальнейшего уведомления процессы обслуживания активов с участием НРД прямо или косвенно приостановлены“, - отмечается далее.

Подлинность документа РБК подтвердила глава европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко. В свою очередь партнер юридической фирмы BGP Litigation Сергей Гландин, сославшись на данные бельгийских партнеров, сообщил, что Euroclear взял паузу. Эксперты в интервью РБК пояснили, что приостановка европейским депозитарием обслуживания активов с участием НРД равнозначна заморозке процесса разблокирования активов российских компаний.

СМИ: Компании РФ получили деньги Euroclear со счетов типа С

Ранее сообщалось, что несколько российских компаний смогли взыскать средства Euroclear со счетов типа С, на которых Москва блокирует доходы по принадлежащим „недружественным“ нерезидентам ценным бумагам. Успеха в возвращении средств после победы в суде добились Росбанк и управляющая компания „Лидер“ - „дочка“ „Газпрома“ и ВЭБ.РФ, написали „Ведомости“ со ссылкой на неназванного собеседника, знакомого с ходом процессов.

При этом арбитражные суды удовлетворили четыре иска к Euroclear - Росбанка, „Лидера“, МТС банка и банка „Санкт-Петербург“, и еще один иск, поданный к Euroclear инвестором-физлицом, удовлетворил суд общей юрисдикции, отметило издание. В общей сложности по этим делам может быть изъято около 18,4 млрд рублей (в пересчете около 193,3 млн евро).