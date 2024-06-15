Из-за санкций США в ЕС отказались разблокировать активы РФ
Как сообщает DW, после внесения в черный список Национального расчетного депозитария РФ Euroclear приостановил процесс разблокирования активов российских компаний, пишет РБК со ссылкой на документ.
По информации РБК, европейский депозитарий Euroclear приостановил разблокирование активов россиян в связи с новыми санкциями США. После того как Вашингтон внес в черный список Национальный расчетный депозитарий (НРД) РФ, в Брюсселе приостановили все процессы обслуживания активов с его участием, пишет российское издание в субботу, 15 июня, со ссылкой на письмо Euroclear клиентам.
В документе говорится, что депозитарий анализирует влияние санкций на Euroclear Bank. „До дальнейшего уведомления процессы обслуживания активов с участием НРД прямо или косвенно приостановлены“, - отмечается далее.
Подлинность документа РБК подтвердила глава европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко. В свою очередь партнер юридической фирмы BGP Litigation Сергей Гландин, сославшись на данные бельгийских партнеров, сообщил, что Euroclear взял паузу. Эксперты в интервью РБК пояснили, что приостановка европейским депозитарием обслуживания активов с участием НРД равнозначна заморозке процесса разблокирования активов российских компаний.
СМИ: Компании РФ получили деньги Euroclear со счетов типа С
Ранее сообщалось, что несколько российских компаний смогли взыскать средства Euroclear со счетов типа С, на которых Москва блокирует доходы по принадлежащим „недружественным“ нерезидентам ценным бумагам. Успеха в возвращении средств после победы в суде добились Росбанк и управляющая компания „Лидер“ - „дочка“ „Газпрома“ и ВЭБ.РФ, написали „Ведомости“ со ссылкой на неназванного собеседника, знакомого с ходом процессов.
При этом арбитражные суды удовлетворили четыре иска к Euroclear - Росбанка, „Лидера“, МТС банка и банка „Санкт-Петербург“, и еще один иск, поданный к Euroclear инвестором-физлицом, удовлетворил суд общей юрисдикции, отметило издание. В общей сложности по этим делам может быть изъято около 18,4 млрд рублей (в пересчете около 193,3 млн евро).
В базирующемся в Бельгии депозитарии Euroclear хранятся российские активы, замороженные в результате введения санкций из-за развязанной Москвой войны в Украине.
Санкции против НРД
Министерство финансов США 12 июня объявило о новом санкционном пакете в отношении физических лиц и компаний, связанных с войной РФ против Украины. В перечень вошли 33 человека и около 300 компаний и организаций, зарегистрированных в России и других странах.
Под ограничения подпали Мосбиржа, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий РФ. Позже к данным санкциям США присоединилась Великобритания.
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