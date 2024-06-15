ФОТО | „Путинские бредни как формулу мира воспринимать нельзя“: в Таллинне проходит пикет в поддержку Саммита
По словам организаторов пикета, политические активисты вышли, чтобы поддержать украинскую формулу мира.
„Украина является жертвой агрессора и ничего сверхъестественного не просит, — говорит RusDelfi политический активист Алексей Павлов. — Украина просит покинуть их страну и вернуть границы 1991 года. Это нормальная формула, которая подразумевает мир и окончание войны. Россия хочет оставить себе территории, и еще Путин сказал, чтобы отдали им и Запорожскую область. Отдайте то, отдайте се... Чтобы Украина в НАТО не вступала. Путинские бредни как формулу мира воспринимать нельзя. Мы, антивоенное настроенные россияне, борющиеся с режимом Путина, выходим, чтобы сказать всему миру: „Поддержите украинскую формулу мира!“.
Глобальный саммит мира продлится 15-16 июня на курорте Бюргеншток в центральной Швейцарии. Как заявляют в швейцарском правительстве, цель саммита — „инициировать мирный процесс, создать атмосферу доверия и очертить идеи для следующих шагов на пути к такому процессу“.
В мирной конференции примут участие 100 делегаций, в том числе 57 глав государств и правительств со всего мира.
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