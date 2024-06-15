СЕЙЧАС | Чемпионат Европы — 2024: во втором матче группы А Венгрия играет со Швейцарией (0:0)

Составы команд:

До матча:

Швейцария выходит на игру в качестве фаворита. Швейцарцы - постоянные гости последних крупных турниров. Как правило, им удается преодолеть групповой этап, но затем им приходиться покидать турнир. На последнем чемпионате Европы Швейцария дошла до четвертьфинала, где уступила Испании по пенальти. Это лучший результат Швейцарии на чемпионате Европы. На чемпионате мира Швейцария четыре раза выходила в 1/4 финала. Это произошло в 1934, 1938 и 1954 годах.

Расцвет венгерского футбола остался в далеком прошлом. Лучшие результаты – серебряные медали чемпионатов мира 1938 и 1954 годов. Третье место 1964 года и четвертое место 1972 года на чемпионатах Европы.

После 1980-х годов венгерский футбол пошел на спад, и только за последние десять лет он снова стал прогрессировать. На чемпионате Европы-2016 Венгрия дошла до 1/8 финала, предыдущий чемпионат Европы ограничивался групповым этапом. Последний раз они добирались до чемпионата мира в 1986 году.

В только что завершившимся отборочном этапе чемпионата Европы Венгрия показала хороший результат: пять побед, три ничьи и ноль поражений. Для Швейцарии отборочная кампания оказалась более сложной. Швейцария одержала четыре победы, пять раз сыграла вничью и один раз проиграла. В итоге они потерпели поражение от Румынии и всего на два очка опередили Израиль.

Турнирная таблица:

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