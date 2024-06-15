Чемпионат Европы — 2024: Швейцария уверенно обыграла Венгрию

В первом тайме швейцарцы владели преимуществом, больше создавали моментов, что и принесло свои плоды. На 13-й минуте Квадво Дуа получил пас на ход от Мишеля Эбишера, ворвался в штрафную и аккуратно пробил мимо вратаря. В компенсированное к первому тайму время счет стал 2:0. Мишель Эбишер получил пас от Ремо Фройлера и нанёс красивый удар из-за пределов штрафной.

Венгры бодрее начали второй тайм, и на 66-й минуте удалось один мяч отыграть. Собослаи сделал подачу на дальнюю штангу, где Барнабаш Варга головой переправил мяч в ворота. Однако потом швейцары снова завладели инициативой и создали несколько моментов, но забить удалось только в концовке.

В компенсированное ко второму тайме время последнее слова осталось за швейцарцами. Защитник венгров у собственной штрафной „подарив“ мяч Эмболо, который вышел один на один с вратарем и красиво перебросил вратаря венгерской сборной Гулачи.

Составы команд:

Турнирная таблица:

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