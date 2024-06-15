Lidl отправит на Чемпионат Европы по футболу в качестве сопровождающих для игроков 11 детей из Эстонии

В марте нынешнего года Lidl объявил конкурс, чтобы набрать команду Lidl Kids Team. В конкурсе могли принять участие дети 6-10 лет, независимо от пола, происхождения, физического или душевного здоровья. В конкурсе приняли участие более 4000 детей, и победителями стали дети из разных уголков Эстонии.

Члены эстонской команды Lidl Kids Team:

● Стен (Пеэтри)

● Каспар (Тискре)

● Хелена Ловиза (Таллинн)

● Себастьян (Таллинн)

● Биргит (Таллинн)

● Никита (Нарва)

● Артур (Таллинн)

● Шарлотта (Кийли)

● Оскар (Сымеру)

● Кярт (Виру-Яагупи)

● Ханна Лооре (Таллинн)

„Мы очень рады, что собрали в Эстонии детскую футбольную команду. Эти 11 детей полны энергии и позитива, и Lidl рад предоставить им возможность получить беспрецедентный опыт. Мы надеемся, что это время, проведённое в Германии, запомнится им на всю жизнь, и думаем, что за приключениями Lidl Kids Team будет следить вся Эстония“, — сказала Маарика Мюйр, руководитель проектов маркетинговой стратегии Lidl Eesti.

Победа в конкурсе стала неожиданной и прекрасной новостью для счастливчиков и их родителей. „Ребёнок был очень счастлив и буквально прыгал от радости!“ – поделился один счастливый родитель. В число победителей вошли как те, кто действительно очень любит футбол, ежедневно следя за результатами, так и те, кто просто очень рад возможности поехать в Германию.

„Большое спасибо Lidl за предоставленную нам возможность пережить одно из лучших и незабываемых событий, какое только может быть у отца и сына. Это событие мы с сыном будем вспоминать всю оставшуюся жизнь“, — благодарит другой родитель.