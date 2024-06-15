Lidl отправит на Чемпионат Европы по футболу в качестве сопровождающих для игроков 11 детей из Эстонии
Lidl, являясь официальным партнёром UEFA EURO 2024 TM, собрал эстонскую детскую футбольную команду (Lidl Kids Team), члены которой поедут в Германию на финальный турнир Чемпионата Европы по футболу в качестве официальных сопровождающих для игроков. На финальный турнир в Германию поедут 11 детей из Эстонии и более 1100 детей со всей Европы.
В марте нынешнего года Lidl объявил конкурс, чтобы набрать команду Lidl Kids Team. В конкурсе могли принять участие дети 6-10 лет, независимо от пола, происхождения, физического или душевного здоровья. В конкурсе приняли участие более 4000 детей, и победителями стали дети из разных уголков Эстонии.
Члены эстонской команды Lidl Kids Team:
● Стен (Пеэтри)
● Каспар (Тискре)
● Хелена Ловиза (Таллинн)
● Себастьян (Таллинн)
● Биргит (Таллинн)
● Никита (Нарва)
● Артур (Таллинн)
● Шарлотта (Кийли)
● Оскар (Сымеру)
● Кярт (Виру-Яагупи)
● Ханна Лооре (Таллинн)
„Мы очень рады, что собрали в Эстонии детскую футбольную команду. Эти 11 детей полны энергии и позитива, и Lidl рад предоставить им возможность получить беспрецедентный опыт. Мы надеемся, что это время, проведённое в Германии, запомнится им на всю жизнь, и думаем, что за приключениями Lidl Kids Team будет следить вся Эстония“, — сказала Маарика Мюйр, руководитель проектов маркетинговой стратегии Lidl Eesti.
Победа в конкурсе стала неожиданной и прекрасной новостью для счастливчиков и их родителей. „Ребёнок был очень счастлив и буквально прыгал от радости!“ – поделился один счастливый родитель. В число победителей вошли как те, кто действительно очень любит футбол, ежедневно следя за результатами, так и те, кто просто очень рад возможности поехать в Германию.
„Большое спасибо Lidl за предоставленную нам возможность пережить одно из лучших и незабываемых событий, какое только может быть у отца и сына. Это событие мы с сыном будем вспоминать всю оставшуюся жизнь“, — благодарит другой родитель.
Победители конкурса получат не только возможность выйти на поле с одним из игроков чемпионата, Lidl также оплатит все транспортные расходы ребёнка и сопровождающего его родителя, а также расходы на месте в Германии. Дети из Эстонии выйдут на поле 29 июня в Берлине, где состоится матч между командами, занявшими вторые места в подгруппах А и В. Участников поездки ждёт также весёлая культурная программа, которая позволит получить множество интересных и познавательных впечатлений. Родители, словно в один голос, говорят, что уже с нетерпением ждут возможность увидеть кипящую летнюю жизнь Берлина и ознакомиться с местной культурой.
Lidl:Розничное торговое предприятие Lidl, являющееся частью концерна розничных продаж Schwarz, головной офис которого находится в Неккарзульме, – одна из ведущих компаний на рынке розничных продаж продуктов питания в Германии и Европе. Lidl представлен в 32 странах мира и оперирует сетью из 12 200 магазинов, имея более 220 логистических центров в 31 стране.
Lidl Eesti было основано в 2018 году и 3 марта 2022 года Lidl открыл в Эстонии свою сеть магазинов. Сейчас у Lidl 13 магазинов в 6 городах Эстонии. В 2024 году Lidl Eesti во второй раз был удостоен международного титула лучшего работодателя Top Employer. Подробнее: Lidl.ee и LinkedIn.
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