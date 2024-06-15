Люди боятся инвестировать, но если есть четкий план, то это реально

В целом, инвестирование можно сравнить с марафоном, где успех зависит от выдержки, правильно выбранного темпа и реалистичной оценки собственных возможностей. Финальная цель может быть любой – финансовая независимость, жилье или образование для вашего ребенка или даже путешествие вашей мечты. Лучше всего, если вы сможете определить, какая сумма равняется достижению вашей цели. Это поможет вам измерять прогресс и придерживаться намеченного курса.

Обычно тех, кто хочет, но все никак не соберется начать инвестировать, останавливают две мысли. Во-первых, люди считают, что инвестирование – сложная сфера, которая требует основательных экономических знаний. о-вторых, предполагают, что инвестировать есть смысл только при наличии крупной суммы, а рисковать такими деньгами не хочется. На самом деле, самым ценным ресурсом в инвестировании является время. Нельзя ставить себе целью разбогатеть в кратчайшие сроки, потому что инвестициям всегда сопутствуют риски.

Инвестируя, вы вкладываете свои деньги в определенные активы для того, чтобы получить с них доход. Инвестировать можно во все, что может со временем вырасти в цене – недвижимость, акции, драгоценные металлы и так далее.

Деньги, которыми вы не планируете пользоваться в ближайшее время, можно положить в банк в виде срочного вклада. Это позволит заработать на процентах. Этот способ подойдет тем, кто хочет минимизировать риски - проценты по депозитам известны заранее, после окончания периода вклада вы получите определенную прибыль. В Эстонии все вклады гарантированы в объеме до 100 000 евро на одного вкладчика, так что даже если у вашего банка возникнут трудности, что маловероятно, свои деньги вы не потеряете. Эта гарантия действует в каждом банке отдельно.

Из опубликованного в прошлом году исследования финансового поведения и потребительских привычек жителей Эстонии следует, что несмотря на то, что в информационном пространстве разговоры об инвестировании звучат все чаще оно все еще не слишком распространено среди жителей страны. Откладывать деньги удается 69% жителей Эстонии. Примерно половина из них переводят деньги на отдельный банковский счет, многие также хранят деньги в виде наличных. Инвестициями занимается только 13% опрошенных.

Ознакомьтесь с простыми и легкодоступными альтернативами инвестиций. Вторая пенсионная ступень – одна из наиболее выгодных долгосрочных инвестиций, весь потенциал которой раскрывается в случае, если начать копить заблаговременно. Пенсионный возраст может казаться далёким, но начинать копить на пенсию стоит заранее. Уникальная система II пенсионной ступени „2 = 6“ означает, что помимо взноса в 2% от вашей зарплаты государство также вносит 4%. В следующем году также появится возможность увеличить собственный взнос до 4% или даже 6%. Так, потихоньку, за несколько десятилетий небольших ежемесячных взносов на вашем счету накопится крупная сумма, которая к моменту, когда вы выйдете на пенсию, позволит вам чувствовать большую свободу и уверенность в будущем.

Заведите привычку откладывать и создайте подушку безопасности. После того, как вы получите обзор своих финансов, определите сумму, которую вам будет комфортно откладывать ежемесячно. На случай непредвиденных расходов стоит подготовить подушку безопасности, лучше всего в объеме ваших доходов за 3–6 месяцев. Получив зарплату, первым делом откладывайте средства в этот резерв. Его наличие придаст вам уверенности и поможет пережить трудные времена.

Составьте полное представление о своих финансах. Этот этап многим кажется скучным, однако он очень важен для всех дальнейший действий. Объективно оцените, сколько денег вы зарабатываете и на что тратите. Изучите свои финансовые привычки - вы наверняка откроете для себя много интересного. Например, вы можете обнаружить, что на определенные вещи можно тратить куда меньше, или что на какие-то услуги уходит неожиданно большая часть бюджета. Общая картина ваших доходов и расходов является основой для сознательного планирования дальнейших шагов.

За несколько лет до нынешнего кризиса инвестирование переживало бум, и на фондовые рынки вышли десятки тысяч новых инвесторов. Наращивание капитала казалось легким делом, поскольку рынки активно росли, и новички ловили „зеленую волну“. С завидной регулярностью появлялись истории о том, как за неделю инвестиции выросли на несколько десятков процентов. Это привело к тому, что многие начинающие инвесторы вели себя неосторожно, исходили из ложных ожиданий и не придавали значения тому, что перед тем, как начать инвестировать, следует привести в порядок личные финансы. Есть несколько шагов, которые помогут вам подготовиться к инвестированию как финансово, так и психологически.

Ознакомьтесь с возможностями на рынке и выберите подходящий вариант для первых инвестиций. Приведя в порядок свои финансы, создав подушку безопасности и выработав привычку откладывать деньги, вы можете задуматься о первых шагах в мире инвестирования. Начните следить за экономическими новостями, регулярно слушайте подкасты об инвестировании, читайте тематические книги, найдите людей, которые разделяют ваш интерес, и с которыми можно обмениваться идеями. Со временем вы сможете определиться, какой подход лучше всего подойдет именно вам и поможет достичь поставленной цели, начнете ориентироваться в рисках и возможностях. Разные инвестиционные инструменты отличаются уровнем потенциального дохода и рисками. Прежде чем выбрать подходящий для вас, стоит ознакомиться и сравнить разные варианты, возможно, поначалу отдав предпочтение более консервативным.

Начинающему инвестору также полезно помнить об основных ошибках, которые часто допускают новички, которые только открывают для себя эту сферу.

Желание быстро разбогатеть. Истории об удачных вложениях могут очень мотивировать, но не забывайте об „ошибке выжившего“ - тенденции ориентироваться на успех и игнорировать неудачи, что приводит к искажению реальности и нереалистичным ожиданиям. Как уже говорилось, в инвестировании лучше сразу настраиваться на долгую игру, в которой требуются терпение и стратегия, а не полагаться на везение и быстрые результаты. Не доверяйте обещаниям гарантированной крупной прибыли – ситуация на рынке изменчива, и 100% гарантий не может дать никто. Ответственность за ваши инвестиции всегда лежит только на вас.