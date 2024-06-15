ВИДЕО | От ван Бастена до Шика - самые красивые голы в истории чемпионатов Европы
УЕФА составила подборку самых красивых голов в истории чемпионатов Европы по футболу. Открывает список супер-удар нападающего сборной Голландии Марко ван Бастена в ворота сборной СССР в финале ЧЕ-1988.
Помимо гола ван Бастена в топ-10 самых красивых голов в матчах чемпионата Европы вошли: швейцарец Шакири (гол полякам на Евро-2016), швед Златан Ибрагимович (гол французам на Евро-2012), португалец Манише (гол голландцам на Евро-2004), чех Паненка (пенальти в ворота немцев на ЧЕ-76), хорват Шукер (в ворота датчан на ЧЕ-96), чех Поборски (гол португальцам на ЧЕ-96), ирландец Уилан (гол в ворота СССР на ЧЕ-88), чех Патрик Шик (удар с центра поля шотландцам на Евро-2020) и англичанин Пол Гаскойн (шотландцам на ЧЕ-96).
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