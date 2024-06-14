Несмотря на критику, министр обороны Ханно Певкур не видит причины для отставки

Напомним, что сегодня широкую огласку в прессе получило письмо однопартийцам депутата Рийгикогу от Партии реформ, члена парламентской комиссии по гособороне Кристо Энн Вага, который заявил, что министр обороны Ханно Певкур (представляющий в правительстве Партию реформ), должен уйти в отставку из-за недочетов в управлении и финансировании оборонной сферы.

„Правительство республики, а также Министерство обороны и я как министр обороны, сделали очень многое, чтобы Эстония была защищена. Я не вижу причин для отставки“, – сказал Певкур. Он добавил, что если у министра нет доверия премьер-министра или парламента, то, естественно, этот министр не может продолжать работу на посту.

Певкур также отметил, что письмо Вага было составлено с целью, чтобы его прочла общественность.

„Я видел с первой секунды, что это сделано с намерением сразу обнародовать письмо, чтобы оно не осталось предметом обсуждения внутри фракции“, – сказал Певкур, добавив, что продолжит работать, пока ему доверяют портфель министра обороны.

В своем посте в Facebook, опубликованном в пятницу, 14 июня, Певкур написал, что анализ закупки боеприпасов вместе с расчетами попал к нему в начале июня этого года, однако канцлер Министерства обороны Кусти Сальм сообщил ему о своем желании уйти с должности уже 27 мая, то есть утверждение о том, что причиной ухода Сальма является отказ правительства направить дополнительные средства на закупку боеприпасов для сферы обороны, никак не вписывается в хронологию.

По словам Певкура, на протяжении прошлой и текущей недели об этом рассказали разным партиям, включая представителей Партии реформ. С материалами ознакомился и Вага; договорились представить расчеты комиссии по гособороне 17 июня.

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