ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (842-й день) | Глава НАТО и министр обороны США прокомментировали предложение Путина
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
В ночь на 14 июня Россия обстреляла город Селидово. Пять человек были ранены, заявил глава военной администрации Донецкой области Вадим Филашкин. Повреждены десять многоэтажных жилых домов, три административных здания и несколько магазинов.
Были ночные атаки и по другим территориям. За прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию десяти украинских регионов: Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Хмельницкой, Луганской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Черниговской областей.
По данным медиацентра ВСУ, в общей сложности были атакованы 73 населенных пункта и 195 объектов инфраструктуры.
Российские войска применяли минометы, танки, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня, зенитно-ракетные комплексы, оперативно-тактические ракетные комплексы, беспилотники и тактическую авиацию.
Силы украинской ПВО сбили семь крылатых ракет Х-101/Х-555 и 17 дронов в пределах Хмельницкой, Харьковской, Николаевской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областей.
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден в ходе саммита G7 подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Как говорится в тексте соглашения, стороны рассматривают его в качестве „моста“ к будущему возможному членству Украины в НАТО. Документ будет действовать на протяжении десяти лет.
Соглашение предусматривает, что США будут продолжать обучать украинских военных, укреплять сотрудничество в военной промышленности, а также расширять обмен разведывательными данными. Также документ гарантирует, что в случае нападения на Украину или угрозы такой атаки представители Киева и Вашингтона в течение 24 часов соберутся на экстренную встречу для обсуждения возможной помощи со стороны США.
ВСУ массированно атаковали дронами Ростовскую область в ночь на 14 июня. Около двух часов работу ПВО было слышно во многих районах Ростова. Морозовский район остался без света. Там находится военный аэродром, который 5 апреля уже подвергался атаке.
В Лискинском районе Воронежской области беспилотники атаковали нефтебазу. Ещё один дрон сбили на сверхмалой высоте в Лискинском районе Воронежской области над НПЗ. Обломки беспилотника повредили обшивку нескольких резервуаров с топливом. Пострадавших нет. Также силы ПВО уничтожили пять БПЛА ВСУ над Курской областью. Пострадавших и разрушений нет.
The Coca-Cola Company, прекратившая работу в России после начала войны, подала три заявки на регистрацию в РФ товарных знаков — Coca-Cola, Sprite и Fanta.
Заявки, поданные в апреле, „Ведомости“ обнаружили в базе данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент). Регистрация товарных знаков запрашивается для напитков.
По российскому законодательству товарные знаки при их неиспользовании в течение трех лет на территории страны могут быть аннулированы. С учетом того что бренды Coca-Cola, Sprite и Fanta были выведены с рынка в 2022-м, их правовая охрана может быть досрочно прекращена в 2025 году, заявила генеральный директор компании „Онлайн патент“ Алина Акиншина. Она предположила, что Coca-Cola подает заявки в Роспатент, чтобы не допустить утраты прав на свои ключевые бренды.
Корреспондент российского пропагандистского канала НТВ Алексей Ивлиев, попавший 13 июня под обстрел в Горловке в аннексированной ДНР, лишился руки. Оператор НТВ Валерий Кожин, также получивший ранение вместе с Ивлиевым в Горловке, умер вчера в больнице.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора пообещал, что Китай не будет предоставлять России оружие для войны против Украины.
Речь идет о разговоре Зеленского с Си Цзиньпином в апреле 2023 года. Об этом Зеленский рассказал во время пресс-конференции с президентом США Джо Байденом. Пекин отрицает обвинения в поставках оружия.
Украина вернула тела 254 погибших военнослужащих
„Удалось репатриировать тела 221 защитника, воевавших на донецком направлении, 25 павших воинов на запорожском направлении, 4 павших защитника на луганском направлении и 4 погибших воинов, тела которых переданы из моргов на территории РФ“, — сообщает Координационный штаб по обращению с военнопленными. Российская сторона об обмене погибшими не сообщала.
Путин назвал условия прекращения огня
Президент утверждает, что Россия прекратит огонь и будет готова приступить к переговорам, как только Украина полностью выведет войска из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей и заявит об отказе вступить в НАТО. По его словам, суть российского предложения „не во временном перемирии“. Речь идет не о заморозке конфликта, а о его „окончательном завершении“, добавил президент РФ. Дополнительными условиями для мирного урегулирования Путин также назвал нейтральный и безъядерный статус Украины, а также отмену санкций против России.
Президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИДа повторил тезис о том, что считает Владимира Зеленского нелегитимным президентом Украины.
По мнению Путина, легитимность Зеленского „не восстановить никакими ухищрениями“. При этом российский президент выразил мнение, что парламент Украины, в отличие от президента, остается легитимным.
В Сумской области российский беспилотник атаковал автобус с мирными жителями.
По сведениям Нацполиции Украины, инцидент произошел на территории Эсманской общины Шосткинского района. В автобусе находились 19 пассажиров и водитель. В результате атаки FPV-дрона получили ранения три человека: 62-летний мужчина и две женщины 51 и 53 лет.
КНДР отправила в Россию по меньшей мере десять тысяч морских контейнеров, которые могут содержать до 4,8 миллиона артиллерийских снарядов. Об этом в интервью Bloomberg заявил министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик.
„Ожидается, что Путин будет стремиться к более тесному сотрудничеству с Северной Кореей в сфере безопасности, особенно в сфере военных поставок, таких как артиллерийские снаряды, которые необходимы для того, чтобы воспользоваться шансом на победу“, — сказал южнокорейский военный. По его словам, Северная Корея также отправила России десятки баллистических ракет, чтобы помочь Путину в войне с Украиной.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя условия президента РФ Владимира Путина по прекращению боевых действий, заявил, что у России нет желания прекращать войну, а выдвинутые Путиным предложения говорят о „неспособности нынешнего российского руководства адекватно оценивать реалии“.
„Никаких новых „мирных предложений“ от России не поступало. Субъект Путин озвучил лишь „стандартный набор агрессора“, который уже неоднократно звучал. Его содержание достаточно специфично, в высшей степени оскорбительно для международного права и абсолютно красноречиво говорит о неспособности нынешнего российского руководства адекватно оценивать реалии“, — написал Подоляк в соцсети X.
Зеленский назвал условия Путина „ультимативными посланиями, которые ничем не отличаются от тех, что были раньше“.
Предложение Владимира Путина по прекращению огня в Украине и урегулированию конфликта не является мирным, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Столтенберг назвал предложения Путина „сделанными недобросовестно“.
„Это предложение означает, что Россия имеет право на оккупацию еще большей территории Украины. Это предложение не свидетельствует о доброй воле, оно свидетельствует о желании России достичь военных целей. То есть это не мирное предложение, а предложение, предполагающее еще большую оккупацию“, — сказал он.
Министр обороны США Ллойд Остин также прокомментировал заявления президента России Владимира Путина об условиях окончания войны в Украине. По словам главы Пентагона, Путин не может выдвигать условия, поскольку российские войска незаконно вторглись на украинскую территорию.
„Путин оккупировал, нелегально оккупировал, суверенную территорию Украины. Он ни коим образом не может диктовать Украине, что она должна делать для установления мира“, - сказал министр обороны США
„Во время этого несправедливого и неспровоцированного погибли или были ранены сотни тысяч его войск. Он может завершить это сегодня же, если бы он действительно этого захотел. И мы призываем его сделать это и покинуть суверенную территорию Украины“, - добавил он.
Остин и Столтенберг сделали свои комментарии во время заседания руководства НАТО в Брюсселе.
Политиком, которому власти РФ в начале войны предлагали освободить Херсонскую и Запорожскую области при сохранении сухопутного коридора в Крым, был тогдашний премьер Израиля Нафтали Беннет
Об этом в своем телеграм-канале написал замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
„Кстати, упомянутый В.В.Путиным иностранный руководитель, посетивший в марте 2022-го Москву, — это не кто иной как израильский премьер Нафтали Беннет, который ездил после Москвы в Киев и предлагал компромиссный мир с определением судьбы тогда еще спорных территорий. Его просто послали, назвав агентом Кремля“, — говорится в телеграм-канале Медведева.
Город Шебекино попал под обстрел — в результате в одном из многоквартирных домов обрушился подъезд, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадали три человека. Гладков отметил, что для жителей разрушенных квартир уже организованы пункты временного размещения.
Жены мобилизованных потребовали заменить их мужей на фронте на детей Медведева и Пескова.
Движение родственниц мобилизованных „Путь домой“ выступило за замену находящихся сейчас на фронте мобилизованных на „вполне конкретных других мужчин“, говорится в сообщении движения, опубликованном в его телеграм-канале. Активисты назвали 10 человек, которых хотели бы видеть на фронте, среди них сыновья Дмитрия Пескова (Мик и Николай) и Дмитрия Медведева (Илья, на фото).
Три населенных пункта Курской области попали под обстрел со стороны Украины, заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
По его словам, зафиксированы десять „прилетов“ в город Суджа, села Гончаровка и Заолешенка. Два человека получили ранения, их госпитализировали. Один погиб. В Судже прямым попаданием снаряда разрушен жилой дом.
Страны НАТО не смогли согласовать план ежегодной помощи Украине на 40 миллиардов евро.
Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. По его словам, союзники продолжат согласовывать позицию по этому вопросу до саммита в Вашингтоне. „Нам еще нужно выполнить работу над согласованием наших позиций по объему долгосрочной финансовой помощи и по вступлению Украины до саммита в Вашингтоне“, — сказал Столтенберг.
В саммите мира, который пройдет на предстоящих выходных в Швейцарии, примут участие сто делегаций.
Такую итоговую информацию представило правительство Швейцарии. Среди участников будет 92 делегации суверенных стран и восемь международных организаций (в том числе ООН).
Североатлантический альянс поддерживает идею запретить российским дипломатам свободное перемещение по территории государств — членов НАТО и ограничить их пребывание странами аккредитации.
“Ограничить движение данных офицеров разведки России — то, что уже применялось ранее. Мы поддерживаем дальнейшие действия союзников, которые дальше ограничивают движение офицеров российской разведки“, — заявил генсек организации Йенс Столтенберг на встрече с главами оборонных ведомств альянса в Брюсселе.
Накануне восемь министров иностранных дел стран Евросоюза направили письмо главе внешнеполитического ведомства ЕС Жозепу Боррелю с призывом ввести запрет на свободное передвижение российских дипломатов по Европе. По их словам, разведка, пропаганда и возможная диверсионная деятельность являются „основной рабочей нагрузкой для большого числа российских „дипломатов“ в ЕС“. Письмо подписали главы внешнеполитических ведомств Чехии, Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и Румынии.
Президент Владимир Путин заявил, что на фронтах в Украине находятся „почти 700 тысяч“ российских военнослужащих.
В декабре 2023 года, во время прямой линии с российскими журналистами, Путин сообщил, что военные контракты заключили 486 тысяч человек.
При этом он сказал, что более 200 тысяч мобилизованных находятся на фронте, а около 40 тысяч мобилизованных были уволены со службы по разным причинам.
Агентство Reuters сообщает со ссылкой информированные источники, что Международный уголовный суд начал расследование предполагаемых военных преступлений в связи кибератаками украинской гражданской инфраструктуры, которые, предположительно, осуществили спецслужбы России.
Авторы публикации сообщают, что это первое расследование в своем роде и оно касается событий, которые произошли после начала российского полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года, а также в период с 2015 года.
Источники Reuters сообщают, что прокуроры МУС изучают по меньшей мере четыре масштабные кибератаки, направленные против энергетической инфраструктуры Украины.
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