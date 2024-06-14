ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (842-й день) | Глава НАТО и министр обороны США прокомментировали предложение Путина

В Лискинском районе Воронежской области беспилотники атаковали нефтебазу. Ещё один дрон сбили на сверхмалой высоте в Лискинском районе Воронежской области над НПЗ. Обломки беспилотника повредили обшивку нескольких резервуаров с топливом. Пострадавших нет. Также силы ПВО уничтожили пять БПЛА ВСУ над Курской областью. Пострадавших и разрушений нет.

ВСУ массированно атаковали дронами Ростовскую область в ночь на 14 июня. Около двух часов работу ПВО было слышно во многих районах Ростова. Морозовский район остался без света. Там находится военный аэродром, который 5 апреля уже подвергался атаке.

Соглашение предусматривает, что США будут продолжать обучать украинских военных, укреплять сотрудничество в военной промышленности, а также расширять обмен разведывательными данными. Также документ гарантирует, что в случае нападения на Украину или угрозы такой атаки представители Киева и Вашингтона в течение 24 часов соберутся на экстренную встречу для обсуждения возможной помощи со стороны США.

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден в ходе саммита G7 подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Как говорится в тексте соглашения, стороны рассматривают его в качестве „моста“ к будущему возможному членству Украины в НАТО. Документ будет действовать на протяжении десяти лет.

Силы украинской ПВО сбили семь крылатых ракет Х-101/Х-555 и 17 дронов в пределах Хмельницкой, Харьковской, Николаевской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областей.

По данным медиацентра ВСУ, в общей сложности были атакованы 73 населенных пункта и 195 объектов инфраструктуры.

Были ночные атаки и по другим территориям. За прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию десяти украинских регионов: Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Хмельницкой, Луганской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Черниговской областей.

В ночь на 14 июня Россия обстреляла город Селидово. Пять человек были ранены, заявил глава военной администрации Донецкой области Вадим Филашкин. Повреждены десять многоэтажных жилых домов, три административных здания и несколько магазинов.

The Coca-Cola Company, прекратившая работу в России после начала войны, подала три заявки на регистрацию в РФ товарных знаков — Coca-Cola, Sprite и Fanta.

Заявки, поданные в апреле, „Ведомости“ обнаружили в базе данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент). Регистрация товарных знаков запрашивается для напитков.

По российскому законодательству товарные знаки при их неиспользовании в течение трех лет на территории страны могут быть аннулированы. С учетом того что бренды Coca-Cola, Sprite и Fanta были выведены с рынка в 2022-м, их правовая охрана может быть досрочно прекращена в 2025 году, заявила генеральный директор компании „Онлайн патент“ Алина Акиншина. Она предположила, что Coca-Cola подает заявки в Роспатент, чтобы не допустить утраты прав на свои ключевые бренды.

Корреспондент российского пропагандистского канала НТВ Алексей Ивлиев, попавший 13 июня под обстрел в Горловке в аннексированной ДНР, лишился руки. Оператор НТВ Валерий Кожин, также получивший ранение вместе с Ивлиевым в Горловке, умер вчера в больнице.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора пообещал, что Китай не будет предоставлять России оружие для войны против Украины.

Речь идет о разговоре Зеленского с Си Цзиньпином в апреле 2023 года. Об этом Зеленский рассказал во время пресс-конференции с президентом США Джо Байденом. Пекин отрицает обвинения в поставках оружия.

Украина вернула тела 254 погибших военнослужащих

„Удалось репатриировать тела 221 защитника, воевавших на донецком направлении, 25 павших воинов на запорожском направлении, 4 павших защитника на луганском направлении и 4 погибших воинов, тела которых переданы из моргов на территории РФ“, — сообщает Координационный штаб по обращению с военнопленными. Российская сторона об обмене погибшими не сообщала.

Путин назвал условия прекращения огня