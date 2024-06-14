Пограничники задержали в Нарве четырех иностранцев, незаконно перешедших границу

В 1.40 пятницы внимательный человек сообщил пограничникам, что по реке Нарва из России в Эстонию переплывают два человека. На место немедленно отправился патруль. Один из нарушителей, увидев пограничников, повернул обратно в Россию, а второго человека сотрудники погранохраны задержали прямо в реке.

Как сообщил начальник Бюро погранохраны Идаской префектуры Ээрик Пургель, пограничники сразу же проверили окрестности и вскоре задержали в городе еще трех иностранцев, которые также незаконно проникли в Эстонию.

„Этот случай наглядно показывает, что жители приграничной зоны и каждая дополнительная пара глаз и ушей являются помощью при охране границы.

И на сей раз мы действовали оперативно и смогли поймать нарушителей границы благодаря внимательному человеку, который сразу же, как заметил подозрительную активность, оповестил нас. Мы находимся в ежедневном контакте с местными жителями, обмениваемся необходимой информацией, вместе следим за тем, чтобы в нашу страны прибывали только те, кто имеет на это право“, - сказал глава бюро.

Эрик Пургель добавил, что обнаружение незаконных пересечений границы станет более эффективным со строительством необходимой инфраструктуры.

Для выяснения всех обстоятельств четверо иностранцев были доставлены в Нарвское отделение полиции. По предварительной информации, они являются выходцами из Южной Азии, но документов у иностранцев при себе не было.

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