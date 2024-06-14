Футбол
14.06.2024, 22:21

Флориан Вирц из Германии – автор первого гола на Евро-2024!

 
Флориан Вирц.
Флориан Вирц.
ФОТО: Scanpix | Spada/LaPresse

Автором первого гола на стартовавшем сегодня чемпионате Европы-2024 по футболу стал атакующий полузащитник клуба немецкого „Байера“ Флориан Вирц.

На 10-й минуте атакующий полузащитник Флориан Вирц получил пас от Йозуа Киммиха и пробил из-за пределов штрафной по воротам Шотландии, прошив голкипера шотландцев Ганна.

Гол Вирца помог Германии одержать уверенную победу над Шотландией (5:1) в матче открытия.

Расписание матчей чемпионата Европы по футболу смотрите тут!

Турнирная таблица:

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