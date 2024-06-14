14.06.2024, 22:21
Флориан Вирц из Германии – автор первого гола на Евро-2024!
ФОТО: Scanpix | Spada/LaPresse
Автором первого гола на стартовавшем сегодня чемпионате Европы-2024 по футболу стал атакующий полузащитник клуба немецкого „Байера“ Флориан Вирц.
На 10-й минуте атакующий полузащитник Флориан Вирц получил пас от Йозуа Киммиха и пробил из-за пределов штрафной по воротам Шотландии, прошив голкипера шотландцев Ганна.
Гол Вирца помог Германии одержать уверенную победу над Шотландией (5:1) в матче открытия.
Турнирная таблица:
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