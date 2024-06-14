Флориан Вирц из Германии – автор первого гола на Евро-2024!

На 10-й минуте атакующий полузащитник Флориан Вирц получил пас от Йозуа Киммиха и пробил из-за пределов штрафной по воротам Шотландии, прошив голкипера шотландцев Ганна.

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