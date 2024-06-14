ФОТО | Под Тарту столкнулись автобус и легковой автомобиль: погиб человек

Авария произошла на 2-м километре шоссе Тарту — Вильянди — Килинги-Нымме.

Столкнулись пассажирский автобус, следовавший из Тарту в Вильянди, и легковой автомобиль Nissan, следовавший из Вильянди в Тарту, сообщила пресс-секретарь полиции Рагне Кейск.

По имеющейся информации, легковой автомобиль отклонился на встречную полосу движения, и произошло лобовое столкновение.

„В результате аварии водитель автомобиля получил серьезные травмы и, несмотря на усилия медиков, он скончался на месте“, - сказал Кейск.

Помимо водителя, других людей в машине не было, в автобусе с водителем находилось около 15 человек. Медики осмотрели всех пассажиров, никто из них не пострадал.

Водитель автобуса был трезв и имел права соответствующей категории. На участке, где произошла авария, максимально разрешенная скорость - 70 км/ч. Дорожное покрытие в момент ДТП было сухим.

Точные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия пока уточняются.

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