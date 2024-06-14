СЕГОДНЯ | Матч Германия — Шотландия открывает чемпионат Европы по футболу

Германия исторически считается одной из главных сил в мировом футболе. За всю свою историю „Немецкая машина“ четыре раза становилась чемпионом мира (1954, 1974, 1990, 2014) и три раза чемпионом Европы (1972, 1980, 1996). Шотландия восемь раз играла на чемпионате мира и в четвертый раз вышла в финальную часть чемпионата Европы, но дальше групповой стадии шотландцам пройти еще не удавалось.

В последний раз Германия принимала крупный футбольный турнир в 2006 году, когда под руководством Юргена Клинсмана немецкая сборная завоевала бронзовые медали. Последний раз они принимали чемпионат Европы в 1988 году, когда их путь завершился полуфиналом. В качестве примечания следует добавить, что на чемпионате Европы матчи за бронзовые медали не проводятся.

В 2014 году немцы стали первой и единственной пока командой, которая становилась призёром на четырёх чемпионатах мира подряд (серебро в 2002, бронза в 2006 и 2010 годах и золото в 2014 году). Также „чёрно-белые“ вышли в полуфинал чемпионата Европы 2016 года, однако из-за того, что французские организаторы не вручали бронзовые медали на данном турнире, команда осталась без награды. На чемпионате мира 2022 в Катаре немецкая сборная не смогла выйти из группы.

Немцы подходят к предстоящими турниру в качестве одного из главных фаворитов. Однако их форма в последние годы вызывает вопросы. В прошлом году Германия проиграла шесть из 11 матчей. В этом году под руководством Юлиана Нагельсманна картина стала немного ярче. В марте Германия обыграла Францию (2:0) и Нидерланды (2:1). В преддверии чемпионата Европы они сыграли вничью с Украиной (0:0) и одержали победу над Грецией со счетом 2:1.

Попасть на чемпионат Европы - большое достижение для Шотландии. В июне они сыграли вничью с Финляндией (2:2), а затем обыграли Гибралтар (2:0). В марте они проиграли Нидерландам (0:4) и Северной Ирландии (0:1).

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