Чемпионат Европы — 2024: Германия разгромила в матче открытия Шотландию

Немцы с первых минут ожидаемо завладели инициативой и уже на 10-й минуте открыли счет в матче. Атакующий полузащитник Флориан Вирц получил пас от Йозуа Киммиха и пробил из-за пределов штрафной по воротам Шотландии, прошив голкипера шотландцев Ганна. Через 9 минут немецкие футболисты организовали быструю атаку, которая закончилась ударом Джамала Мусиалы. Полузащитник „Баварии“ пробил под перекладину из штрафной шотландцев. В конце первого тайма Райан Портеус получил прямую красную карточку за фол на Гюндогане и привез в свои ворота пенальти, который реализовал Кай Хаверц.

Во втором тайме Германия продолжила контролировать игру. На 68-й минуте Никлас Фюллькруг получил мяч у самой штрафной и пробил прямо в девятку. На 86-й минуте шотландцы заработали штрафной и мяч оказался в штрафной Германии. И от головы защитника „Реала“ Антонио Рюдигера залетел в ворота. В компенсированное ко второму тайму время победную точку в матче поставил Эмре Джан.

Сборная Германия набрала три очка и заняла первое место в группе А. Сборные Венгрии и Швейцарии проведут свой матч 15 июня.

Составы команд:

Турнирная таблица:

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